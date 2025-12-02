एक्सप्लोरर
सिर्फ 55,100 में खरीद सकते हैं ये 5 किफायती बजट बाइक्स, मिडिल क्लास के लिए हैं बेस्ट
Cheapest bikes in India 2025: भारत में Hero Splendor Plus, Honda Shine 100 से लेकर TVS Sport जैसी Bikes बेहतरीन और सस्ती है. आइए इनके कीमत, माइलेज और फीचर्स की पूरी डिटेल्स जानते हैं.
अगर आप रोजाना ऑफिस या कॉलेज आने-जाने के लिए बाइक लेना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, 100–110 cc की बाइक्स सबसे अच्छी मानी जाती हैं. ये बाइक्स कम पेट्रोल खर्च करती हैं, इनका रखरखाव आसान होता है और कीमत भी जेब पर भारी नहीं पड़ती. 2025 में हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन 100, हीरो HF डीलक्स, TVS रेडियॉन और TVS स्पोर्ट जैसी बाइक्स सबसे सस्ती और बेहतर विकल्प हैं. इनकी कीमत लगभग 55 हजार से 75 हजार रुपये तक होती है. आइए, इनकी कीमत और फीचर्स के बारे में जानते हैं
Hero Splendor Plus
- हीरो स्प्लेंडर प्लस भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है, जो अपनी मजबूती और शानदार माइलेज के लिए जानी जाती है. इसमें 97.2cc का इंजन मिलता है जो 8.02 बीएचपी पावर देता है और यह करीब 80 किमी/लीटर का माइलेज देती है. नई Splendor में 5–स्पीड गियरबॉक्स और i3S स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी मिलती है जो फ्यूल बचाती है. बाइक सिर्फ 112 किग्रा वजन के साथ आती है और ट्यूबलेस टायर व ड्रम ब्रेक से लैस है. इसके XTEC वेरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है. इसकी शुरुआती कीमत 73,764 रुपये है.
Honda Shine 100
- होंडा शाइन 100 इस सेगमेंट में सबसे हल्की बाइक है, जिसका वजन सिर्फ 99 किग्रा है. इसमें 98.98cc इंजन दिया गया है जो 7.38 बीएचपी पावर जनरेट करता है. इसका माइलेज लगभग 55–60 किमी/लीटर है. यह LED टेललाइट, एनालॉग-डिजिटल मीटर और पांच कलर ऑप्शन के साथ आती है. 17-इंच व्हील्स इसकी राइड को और आरामदायक बनाते हैं. कीमत सिर्फ 61,603 रुपये से शुरू होती है.
Hero HF Deluxe
- ये भारत की सबसे सस्ती 100cc बाइक है. इसका 97.2cc इंजन 7.9 बीएचपी पावर देता है और 65 किमी/लीटर तक माइलेज देता है. यह 4-स्पीड गियरबॉक्स, i3S टेक्नोलॉजी और ट्यूबलेस टायर्स के साथ आती है. वजन 112 किग्रा है. इसकी शुरुआती कीमत केवल 56,250 रुपये है.
TVS Radeon
- टीवीएस रेडॉन फीचर-पैक्ड बाइक है जिसमें 109.7cc इंजन मिलता है जो 8.08 बीएचपी पावर देता है. इसका माइलेज करीब 73 किमी/लीटर है. इसमें LED हेडलाइट, डिजिटल डिस्प्ले और 18-इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं. इसकी कीमत 55,100 रुपये से शुरू होती है.
TVS Sport
- टीवीएस स्पोर्ट बजट सेगमेंट की सबसे किफायती बाइक है. इसमें 109.7cc इंजन, 8.2 बीएचपी पावर और लगभग 70 किमी/लीटर का माइलेज मिलता है. डिजिटल मीटर, USB चार्जर और हल्का 112 किग्रा वजन इसे बेहतरीन कम्यूटर बनाता है. कीमत सिर्फ 55,100 रुपये है.
