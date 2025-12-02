नए स्टाइलिश लुक में आ रही Harley Davidson X440, क्या होगी इस बाइक की कीमत?

Harley Davidson X440 T New Price: हीरो और हार्ले के बीच पार्टनरशिप को दो साल से ज्यादा का समय हो गया है और इनकी इस साझेदारी में X440 बाइक लॉन्च की गई. अब इस मोटरबाइक का नया मॉडल X440 T भारतीय बाजार में कदम रखने के लिए तैयार है. हार्ले डेविडसन X440 T नए और स्टाइलिश लुक के साथ मार्केट में लॉन्च होने वाली है. ये बाइक पिछले मॉडल की तुलना में और भी ज्यादा एंगुलर है.

X440 T में क्या हुए बड़े बदलाव?

हार्ले डेविडसन X440 T के रियर पार्ट को थ्री-क्वार्टर सेक्शन में री-डिजाइन किया गया है. X440 T को पीछे से और भी ज्यादा एंगुलर बनाया गया है. इस बाइक के बार और मिरर में भी कुछ बदलाव किए गए हैं और इसे नया लुक देने के लिए कलर भी चेंज किया गया है. लेकिन ये बाइक अभी भी काफी कुछ दिखने में X440 की तरह है.

हार्ले डेविडसन की ये बाइक बिना किसी मैकेनिकल चेंज के मार्केट में कदम रख सकती है. इस मोटरसाइकिल में 440 cc ऑयल कूल्ड इंजन लगा है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जुड़ा है. ये बाइक 35 kmpl की माइलेज देने का दावा करती है. X440 में एक बार में 13.5 लीटर तक फ्यूल डलवाया जा सकता है.

क्या है Harley-Davidson की बाइक की कीमत?

हार्ले डेविडसन X440 T अभी भारतीय बाजार में लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन ये बाइक जल्दी ही भारतीय बाजार में कदम रखेगी. हार्ले डेविडसन X440 की बात की जाए तो दिल्ली में इस बाइक की एक्स-शोरूम प्राइस 2,39,500 रुपये से शुरू होकर 2,79,500 रुपये तक जाती है. ये बाइक सात कलर ऑप्शन के साथ मार्केट में है. X440 के नए मॉडल X440 T की कीमत के बारे में अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है. हालांकि लॉन्चिंग के वक्त इस बाइक की कीमत सामने आ सकती है. X440 T की कीमत भी इसी प्राइस-रेंज में होने की उम्मीद है.

