GST कट के बाद दिल्ली में कितनी सस्ती मिल रही Hero Splendor? जानिए राइवल बाइक्स

देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी Hero MotoCorp की सेल में जीएसटी कटौती के बाद शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसी के चलते अब Hero Splendor कंपनी की बेस्ट सेलिंग बाइक बन गई है. आइए जानते हैं कि जीएसटी कटौती के बाद अगर आप इस बाइक को दिल्ली में खरीदते हैं तो ये आपको कितनी कीमत पर मिलने वाली है?

जीएसटी कटौती के बाद Hero Splendor को 73 हजार 764 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसमें 97.2 सीसी इंजन लगा हुआ मिलता है, जो कि 7.91 बीएचपी की पावर देता है और i3S टेक्नोलॉजी से माइलेज 70 किलोमीटर प्रति लीटर मिलता है.

कितनी सस्ती मिल रही है Hero Splendor Plus?

Hero Splendor Plus पहले 28% GST के साथ 80,166 में मिल रही थी. अब टैक्स घटकर 18% हो गया है. नतीजतन, ग्राहक इस बाइक को अब सिर्फ 73 हजार 764 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं. यानी इस पॉपुलर बाइक पर 6 हजार 402 रुपये का सीधा फायदा मिल रहा है.

कैसा है Hero Splendor Plus का डिजाइन?

Hero Splendor Plus का डिजाइन हमेशा से ही सिंपल और क्लासिक रहा है, जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं. नए मॉडल में बेहतर ग्राफिक्स और डुअल-टोन कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे – हेवी ग्रे विद ग्रीन, ब्लैक विद पर्पल और मैट शील्ड गोल्ड. कॉम्पैक्ट बॉडी और हल्के वजन की वजह से यह बाइक शहर और गांव दोनों जगह चलाने के लिए आसान बनती है.

बाइक का इंजन और माइलेज

Hero Splendor Plus में 97.2cc BS6 Phase-2 OBD2B कंप्लायंट एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. इसकी टॉप स्पीड करीब 87 kmph है. सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. यह बाइक 70–80 kmpl का माइलेज देती है, जिससे यह अब भी भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कम्यूटर बाइक बनी हुई है.

राइवल बाइक्स कितनी सस्ती?

बजट राइडर्स के लिए Hero HF Deluxe भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसकी शुरुआती कीमत GST कट के बाद 60 हजार 738 रुपये है और इस पर 5 हजार 805 रुपये तक की छूट का फायदा मिलने वाला है. वहीं, 125cc सेगमेंट में भरोसेमंद इंजन और आरामदायक परफॉर्मेंस के साथ Honda Shine 125 85,590 से शुरू होती है और इसमें ग्राहकों को 7,443 तक की बचत होगी. सबसे ज्यादा फायदा Honda SP 125 पर मिलेगा, जिसकी शुरुआती कीमत 93 हजार 247 रुपये है और इस पर 8 हजार 447 रुपये तक की छूट दी जा रही है.

