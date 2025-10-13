भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने सितंबर 2025 में बेहतर प्रदर्शन किया. इस महीने की रिटेल सेल्स रिपोर्ट से पता चलता है कि टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने मार्केट शेयर में बढ़ोतरी दर्ज की है. वहीं, हुंडई मोटर इंडिया और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर को थोड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है. इससे साफ है कि भारतीय बाजार में देसी ब्रांड्स का दबदबा लगातार बढ़ रहा है और टाटा-मारुति की पकड़ और मजबूत होती जा रही है. आइए विस्तार से जानते हैं.

Tata Motors का बढ़ा मार्केट शेयर

सितंबर 2025 में टाटा मोटर्स ने रिटेल सेल्स में बेहतर उछाल दर्ज किया है. कंपनी का मार्केट शेयर बढ़कर 13.75% हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 11.52% था. पिछले साल टाटा ने 32,586 यूनिट्स बेची थीं, वहीं इस बार बिक्री में बढ़ोतरी के साथ कंपनी ने साल-दर-साल बेहतर प्रदर्शन किया. यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि लोग अब भारतीय ब्रांड्स पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं. टाटा की नई SUVs और इलेक्ट्रिक कारों ने बाजार में अच्छी पकड़ बना ली है.

Maruti Suzuki ने फिर बनाई मार्केट लीड

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता Maruti Suzuki India ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित की है. सितंबर 2025 में कंपनी ने 1,23,242 यूनिट्स की रिटेल सेल्स की, जिससे उसका मार्केट शेयर 41.17% तक पहुंच गया. पिछले साल इस समय कंपनी ने 1,15,530 यूनिट्स बेची थीं और उसका मार्केट शेयर 40.83% था. मारुति की पॉपुलर हैचबैक और सेडान मॉडल्स, जैसे स्विफ्ट और डिजायर, अभी भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं. कंपनी लगातार किफायती और भरोसेमंद कारें पेश कर रही है, जिससे उसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है.

Mahindra, Hyundai और Toyota का हाल

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सितंबर में 37,659 यूनिट्स की बिक्री की. हालांकि इसका मार्केट शेयर पिछले साल के 12.67% से थोड़ा घटकर 12.58% रह गया, लेकिन कंपनी SUV सेगमेंट में अभी भी मजबूत स्थिति में है. हुंडई मोटर इंडिया को इस बार नुकसान उठाना पड़ा. कंपनी का मार्केट शेयर 13.72% से घटकर 11.96% हो गया. इस बार उसने 35,812 यूनिट्स बेचीं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 38,833 यूनिट्स था. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर का भी प्रदर्शन कमजोर रहा. कंपनी का मार्केट शेयर 7.35% से घटकर 6.78% रह गया. इस दौरान उसने 20,303 यूनिट्स की रिटेल सेल की. वहीं, किआ इंडिया की स्थिति स्थिर रही, कंपनी ने 16,727 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है, हालांकि मार्केट शेयर में मामूली गिरावट आई.

दोपहिया सेगमेंट में हीरो की दमदार वापसी

कारों के साथ-साथ दोपहिया वाहनों के बाजार में भी दिलचस्प रुझान देखने को मिले. Hero MotoCorp ने सितंबर में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 3,23,268 यूनिट्स बेचीं. इससे उसका मार्केट शेयर 22.48% से बढ़कर 25.10% पर पहुंच गया. यह दिखाता है कि हीरो मोटोकॉर्प ने एक बार फिर मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. इसके विपरीत, Honda Motorcycle and Scooter India का मार्केट शेयर 27.7% से घटकर 25.05% रह गया. वहीं TVS Motor Company ने अपनी पोजीशन सुधारी और उसका शेयर 18.36% से बढ़कर 19.11% हो गया. इससे पता चलता है कि हीरो और टीवीएस जैसी घरेलू कंपनियाँ फिर से बाजार पर राज करने लगी हैं.

