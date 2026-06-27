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हिंदी न्यूज़ऑटो1 लीटर पेट्रोल पर चलेगी 71 किलोमीटर, Hero ने लॉन्च किया Passion का नया मॉडल, जानें फीचर्स

1 लीटर पेट्रोल पर चलेगी 71 किलोमीटर, Hero ने लॉन्च किया Passion का नया मॉडल, जानें फीचर्स

New Passion Plus Disc: बाइक का सबसे बड़ा फीचर इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. पहले जहां बाइक में नॉर्मल मीटर देखने को मिलता था, वहीं अब डिजिटल डिस्प्ले के जरिए सारी जानकारी मिल जाती हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 27 Jun 2026 10:18 AM (IST)
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अगर आप रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं, जिसमें अच्छा माइलेज मिलने के साथ ही मॉडर्न फीचर्स और बेहतर सेफ्टी भी मिले तो नई Passion+ Disc आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. कंपनी ने अपनी पॉपुलर बाइक Passion+ का नया डिस्क ब्रेक वेरिएंट लॉन्च कर दिया है. इस नए मॉडल में पहले के मुकाबले कई अपडेट्स किए गए हैं, जिससे यह बाइक अब ज्यादा स्टाइलिश, सेफ और फीचर-लोडेड बन गई है.

नई Passion+ Disc का लुक पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव है. इसमें नए ग्राफिक्स, बेहतर बॉडी डिजाइन और प्रीमियम फिनिश दी गई है, जिससे यह सड़क पर पहले से ज्यादा शानदार दिखाई देती है. हालांकि कंपनी ने Passion सीरीज की पहचान और उसके डिजाइन को भी बरकरार रखा है. 

Passion+ Disc का माइलेज और कीमत

बाइक का सबसे बड़ा फीचर इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. पहले जहां इस सेगमेंट की बाइक्स में नॉर्मल मीटर देखने को मिलता था, वहीं अब डिजिटल डिस्प्ले के जरिए राइडर को सभी जरूरी जानकारी एक ही जगह आसानी से मिल जाती हैं. इसमें स्पीड, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल लेवल और दूसरी जरूरी जानकारी साफ और आसान तरीके से दिखाई देती है. इससे बाइक चलाने का एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा मॉडर्न और सुविधाजनक बन जाता है.

Hero ने इस बाइक में स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स भी शामिल किए हैं. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की मदद से बाइक को स्मार्टफोन से जोड़ा जा सकता है. इसके बाद राइडर को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ही कॉल और SMS अलर्ट दिखाई देते हैं. इससे बार-बार मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती और सफर के दौरान भी जरूरी जानकारी आसानी से मिल जाती है. यह बाइक 71 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. इस बाइक की कीमत 84 हजार 128 रुपये है. 

किन खास फीचर्स से लैस है बाइक?

बाइक में रियल-टाइम माइलेज इंडिकेटर दिया गया है, जिससे राइडर यह जान सकता है कि बाइक उस समय कितना माइलेज दे रही है. इसके अलावा सर्विस रिमाइंडर समय पर बाइक की सर्विस कराने की याद दिलाता है, जबकि लो-फ्यूल इंडिकेटर पहले ही फ्यूल कम होने की जानकारी दे देता है. इसके साथ ट्रिप मीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर और ओडोमीटर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

नई Passion+ Disc में सबसे बड़ा बदलाव इसके ब्रेकिंग सिस्टम में किया गया है. कंपनी ने इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक दिया है, जिससे पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर और सेफ ब्रेकिंग मिलती है. अचानक ब्रेक लगाने की हालत में डिस्क ब्रेक बाइक को जल्दी रोकने में मदद करता है. Hero का कहना है कि इस बाइक को खासतौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो हर दिन लंबी या छोटी दूरी तय करते हैं और चाहते हैं कि उनकी बाइक कम खर्च में बेहतर प्रदर्शन करे. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 27 Jun 2026 10:18 AM (IST)
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