हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोYour Cluth Is The Main Danger: क्या आप भी क्लच दबाकर चलाते हैं बाइक, जानें यह आदत कितनी खतरनाक?

Your Cluth Is The Main Danger: क्या आप भी क्लच दबाकर चलाते हैं बाइक, जानें यह आदत कितनी खतरनाक?

Your Cluth Is The Main Danger: क्या आप भी चलाते हैं क्लच पकड़ के अपनी बाइक? तो हो जाएं सावधान कर रहे बहुत बड़ी गलती आइए जानते हैं इसके बारे में..

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 31 May 2026 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

Your Cluth Is The Main Danger: क्या आप भी बाइक चलाते समय बार-बार क्लच दबाकर रखते हैं? तो आप अपनी जान और जेब दोनों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं. भारत में लाखों बाइक सवार जाने-अनजाने में इस खतरनाक आदत के शिकार हैं. इसे ऑटोमोबाइल की भाषा में क्लच राइडिंग  कहा जाता है. आइए जानते हैं कि आपकी यह छोटी सी आदत आपकी बाइक और आपको कितना भारी नुकसान पहुंचा सकती है?

बीच रास्ते में फेल हो सकता है आपका इंजन

जब आप आधा क्लच दबाकर बाइक चलाते हैं, तो इंजन और गियरबॉक्स का संपर्क पूरी तरह से नहीं टूटता है. इससे क्लच प्लेट्स आपस में रगड़ खाने लगती हैं. लगातार रगड़ के कारण क्लच प्लेट्स बहुत जल्दी जल जाती हैं. अगर आपकी क्लच प्लेट्स बीच रास्ते में पूरी तरह खराब हो गईं, तो बाइक का इंजन चालू रहने पर भी वह एक इंच आगे नहीं बढ़ेगी.

जेब खाली कर देगी यह आदत, माइलेज होगा सीधे आधा

आधा क्लच दबाने से इंजन की पूरी ताकत पहियों तक नहीं पहुँच पाती. इंजन बिना वजह तेज़ घूमता है, जिससे ईंधन की बर्बादी होती है. अगर आपकी बाइक 50 किमी का माइलेज देती है, तो इस आदत की वजह से वह घटकर सीधे 25 से 30 किमी पर आ जाएगी. इसके अलावा, हर कुछ महीनों में क्लच असेंबली बदलवाने का भारी-भरकम खर्च आपकी जेब अलग से ढीली कर सकता है.

यह भी पढ़ें: बाइक का इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान रखें ये 3 बातें, क्लेम करने में होगी आसानी

ढलान पर क्लच दबाना है सबसे बड़ी बेवकूफी

कई लोग पेट्रोल बचाने के चक्कर में ढलान पर क्लच दबाकर या न्यूट्रल करके बाइक दौड़ाते हैं. यह आदत जानलेवा साबित हो सकती है. क्लच दबाते ही बाइक 'फ्री' हो जाती है और उसकी रफ्तार अचानक बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति में इंजन ब्रेकिंग काम करना बंद कर देती है और सिर्फ साधारण ब्रेक के भरोसे बाइक को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे भयानक एक्सीडेंट हो सकता है.

बाइक की उम्र बढ़ाने के लिए आज ही अपनाएं ये तरीके

  •  गियर बदलने के तुरंत बाद क्लच लीवर को पूरी तरह छोड़ दें.
  • बाइक चलते समय क्लच लीवर पर अपनी उंगलियां टिकाकर न रखें.
  • ट्रैफिक में बार-बार क्लच दबाने के बजाय बाइक को छोटे गियर में चलाएं.
  • क्लच का काम केवल गियर बदलने या गाड़ी रोकने के लिए होता है, बाइक दौड़ाने के लिए नहीं.

यह भी पढ़ें: Electric Scooter खरीदने से पहले ये जरूर जान लें, Hero, TVS या OLA कौन है असली Winner

Published at : 31 May 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Fuel Bike Riding Clutch Problems
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Your Cluth Is The Main Danger: क्या आप भी क्लच दबाकर चलाते हैं बाइक, जानें यह आदत कितनी खतरनाक?
क्या आप भी क्लच दबाकर चलाते हैं बाइक, जानें यह आदत कितनी खतरनाक?
ऑटो
Self Parking Feature वाली कारें असल में कैसे पार्क होती हैं, जान लीजिए टेक्नोलॉजी?
Self Parking Feature वाली कारें असल में कैसे पार्क होती हैं, जान लीजिए टेक्नोलॉजी?
ऑटो
खरीदने जा रहे हैं अपनी पहली कार, तो इन 3 गाड़ियों पर डाल सकते हैं नजर, कम बजट में फीचर्स से भरपूर
खरीदने जा रहे हैं अपनी पहली कार, तो इन 3 गाड़ियों पर डाल सकते हैं नजर, कम बजट में फीचर्स से भरपूर
ऑटो
Tata Tiago EV या MG Comet EV? कीमत से लेकर रेंज तक, कौन है ज्यादा फायदे का सौदा
Tata Tiago EV या MG Comet EV? कीमत से लेकर रेंज तक, कौन है ज्यादा फायदे का सौदा
Advertisement

वीडियोज

Ghaziabad Surya Case: सूर्या की मां की वो बात, जिसे सुन भावुक हो जाएंगे | Asad Encounter | Khora
Sansani | Terror Plot Exposed: कराची से रची साजिश और दिल्ली-पंजाब पर हमले का 'ब्लूप्रिंट'!
DR. Aarambhi: Vishwas की नई चाल का मोहरा बना Raj, पर Aarambhi का बदला रूप उड़ाएगा होश!
Bollywood News: माधुरी दीक्षित का AI Deepfake वीडियो वायरल, फर्जी लुक पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर नई बहस (30.05.26)
Karan Johar ने Shah Rukh Khan-Alia Bhatt समेत कई सितारों को किया unfollow, फिर दी सफाई
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के चंबा में दर्दनाक हादसा, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 8 लोगों की मौत
हिमाचल के चंबा में दर्दनाक हादसा, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 8 लोगों की मौत
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में अटैक पर आया अधीर रंजन चौधरी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में अटैक पर आया अधीर रंजन चौधरी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
आईपीएल 2026
IPL Winner Prize Money 2026: RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
इंडिया
डीके शिवकुमार 3 जून को लेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ, राज्यपाल ने भेजा न्योता
डीके शिवकुमार 3 जून को लेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ, राज्यपाल ने भेजा न्योता
यूटिलिटी
Train Rules: 1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
ट्रेंडिंग
Video: 'त्योहार की तरह मनाया बर्थडे' बिल्ली के लिए किए गए इंतजाम देख उड़े यूजर्स के होश
'त्योहार की तरह मनाया बर्थडे' बिल्ली के लिए किए गए इंतजाम देख उड़े यूजर्स के होश
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget