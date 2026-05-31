क्या आप भी क्लच दबाकर चलाते हैं बाइक, जानें यह आदत कितनी खतरनाक?

Your Cluth Is The Main Danger: क्या आप भी बाइक चलाते समय बार-बार क्लच दबाकर रखते हैं? तो आप अपनी जान और जेब दोनों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं. भारत में लाखों बाइक सवार जाने-अनजाने में इस खतरनाक आदत के शिकार हैं. इसे ऑटोमोबाइल की भाषा में क्लच राइडिंग कहा जाता है. आइए जानते हैं कि आपकी यह छोटी सी आदत आपकी बाइक और आपको कितना भारी नुकसान पहुंचा सकती है?

बीच रास्ते में फेल हो सकता है आपका इंजन

जब आप आधा क्लच दबाकर बाइक चलाते हैं, तो इंजन और गियरबॉक्स का संपर्क पूरी तरह से नहीं टूटता है. इससे क्लच प्लेट्स आपस में रगड़ खाने लगती हैं. लगातार रगड़ के कारण क्लच प्लेट्स बहुत जल्दी जल जाती हैं. अगर आपकी क्लच प्लेट्स बीच रास्ते में पूरी तरह खराब हो गईं, तो बाइक का इंजन चालू रहने पर भी वह एक इंच आगे नहीं बढ़ेगी.

जेब खाली कर देगी यह आदत, माइलेज होगा सीधे आधा

आधा क्लच दबाने से इंजन की पूरी ताकत पहियों तक नहीं पहुँच पाती. इंजन बिना वजह तेज़ घूमता है, जिससे ईंधन की बर्बादी होती है. अगर आपकी बाइक 50 किमी का माइलेज देती है, तो इस आदत की वजह से वह घटकर सीधे 25 से 30 किमी पर आ जाएगी. इसके अलावा, हर कुछ महीनों में क्लच असेंबली बदलवाने का भारी-भरकम खर्च आपकी जेब अलग से ढीली कर सकता है.

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ढलान पर क्लच दबाना है सबसे बड़ी बेवकूफी

कई लोग पेट्रोल बचाने के चक्कर में ढलान पर क्लच दबाकर या न्यूट्रल करके बाइक दौड़ाते हैं. यह आदत जानलेवा साबित हो सकती है. क्लच दबाते ही बाइक 'फ्री' हो जाती है और उसकी रफ्तार अचानक बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति में इंजन ब्रेकिंग काम करना बंद कर देती है और सिर्फ साधारण ब्रेक के भरोसे बाइक को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे भयानक एक्सीडेंट हो सकता है.

बाइक की उम्र बढ़ाने के लिए आज ही अपनाएं ये तरीके

गियर बदलने के तुरंत बाद क्लच लीवर को पूरी तरह छोड़ दें.

बाइक चलते समय क्लच लीवर पर अपनी उंगलियां टिकाकर न रखें.

ट्रैफिक में बार-बार क्लच दबाने के बजाय बाइक को छोटे गियर में चलाएं.

क्लच का काम केवल गियर बदलने या गाड़ी रोकने के लिए होता है, बाइक दौड़ाने के लिए नहीं.

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