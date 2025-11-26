भारत में Honda Activa को सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर स्कूटर माना जाता है, लेकिन बहुत से लोग स्कूटर के मुकाबले बाइक चलाना पसंद करते हैं. खासतौर पर वे ग्राहक जो रोजाना लंबा सफर करते हैं या फ्यूल-एफिशिएंट विकल्प ढूंढ रहे हैं. ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि बाजार में कई बाइक्स मौजूद हैं जो Honda Activa से भी सस्ती हैं और माइलेज के मामले में इससे बेहतर प्रदर्शन करती हैं. यही वजह है कि बहुत से खरीदार बजट-फ्रेंडली बाइक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं.

बजट में बेहतरीन माइलेज

बजाज प्लेटिना 100 इस लिस्ट की सबसे पॉपुलर माइलेज बाइक है, जिसकी कीमत लगभग 65,407 है और यह करीब 70 kmpl का माइलेज देती है. यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिन्हें रोजाना काफी दूरी तय करनी पड़ती है. इसके साथ ही TVS Radeon भी कम्यूटर रेंज में बेहद पसंद की जाती है, जिसकी कीमत 55,100 से शुरू होकर 77,900 तक जाती है. इसका दमदार इंजन और लगभग 74 kmpl का माइलेज इसे एक भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं.

कम बजट में अच्छी परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए बेस्ट विकल्प

होंडा की ओर से Shine 100 सबसे किफायती बाइक है, जिसकी कीमत 63,441 है. ये बाइक माइलेज, ब्रैंड भरोसे और कम मेंटेनेंस के कारण कई लोगों की पहली पसंद बन रही है. इसी तरह Hero HF Deluxe भी उन ग्राहकों के लिए बढ़िया विकल्प है जो किफायती दामों में बढ़िया माइलेज चाहते हैं. इसकी कीमत 55,992 से शुरू होती है और यह करीब 65 kmpl तक माइलेज देती है. TVS Sport भी माइलेज के मामले में काफी आगे है, जिसकी कीमत 55,100 से 57,100 तक है और यह लगभग 70 kmpl का माइलेज आसानी से दे देती है. यह बाइक लो-कॉस्ट रनिंग और बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है. अगर आप Honda Activa खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन आपका बजट थोड़ा कम है या आप ज्यादा माइलेज चाहतें हैं, तो ये पांच बाइक्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं.

ये भी पढ़ें: Israel में सेल्फ ड्राइविंग कार की सवारी करते नजर आए पीयूष गोयल, ऑटोनोमस टेक्नॉलजी को लेकर जानें क्या कहा