हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHonda Activa से भी सस्ती! ये 5 बाइक्स देती हैं जबरदस्त माइलेज, बजट में मिलेगा बेहतर विकल्प, देखें लिस्ट

Honda Activa से भी सस्ती! ये 5 बाइक्स देती हैं जबरदस्त माइलेज, बजट में मिलेगा बेहतर विकल्प, देखें लिस्ट

भारत में Honda Activa से भी कम कीमत में Bajaj Platina, TVS Radeon से लेकर TVS Sport जैसी कई बेहतरीन बाइक्स मिलते हैं. ये गाड़ियां एक लीटर में 65–74 kmpl तक का माइलेज देती हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Nov 2025 04:47 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में Honda Activa को सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर स्कूटर माना जाता है, लेकिन बहुत से लोग स्कूटर के मुकाबले बाइक चलाना पसंद करते हैं. खासतौर पर वे ग्राहक जो रोजाना लंबा सफर करते हैं या फ्यूल-एफिशिएंट विकल्प ढूंढ रहे हैं. ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि बाजार में कई बाइक्स मौजूद हैं जो Honda Activa से भी सस्ती हैं और माइलेज के मामले में इससे बेहतर प्रदर्शन करती हैं. यही वजह है कि बहुत से खरीदार बजट-फ्रेंडली बाइक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. 

बजट में बेहतरीन माइलेज

  • बजाज प्लेटिना 100 इस लिस्ट की सबसे पॉपुलर माइलेज बाइक है, जिसकी कीमत लगभग 65,407 है और यह करीब 70 kmpl का माइलेज देती है. यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिन्हें रोजाना काफी दूरी तय करनी पड़ती है. इसके साथ ही TVS Radeon भी कम्यूटर रेंज में बेहद पसंद की जाती है, जिसकी कीमत 55,100 से शुरू होकर 77,900 तक जाती है. इसका दमदार इंजन और लगभग 74 kmpl का माइलेज इसे एक भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं.

 कम बजट में अच्छी परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए बेस्ट विकल्प

  • होंडा की ओर से Shine 100 सबसे किफायती बाइक है, जिसकी कीमत 63,441 है. ये बाइक माइलेज, ब्रैंड भरोसे और कम मेंटेनेंस के कारण कई लोगों की पहली पसंद बन रही है. इसी तरह Hero HF Deluxe भी उन ग्राहकों के लिए बढ़िया विकल्प है जो किफायती दामों में बढ़िया माइलेज चाहते हैं. इसकी कीमत 55,992 से शुरू होती है और यह करीब 65 kmpl तक माइलेज देती है. TVS Sport भी माइलेज के मामले में काफी आगे है, जिसकी कीमत 55,100 से 57,100 तक है और यह लगभग 70 kmpl का माइलेज आसानी से दे देती है. यह बाइक लो-कॉस्ट रनिंग और बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है. अगर आप Honda Activa खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन आपका बजट थोड़ा कम है या आप ज्यादा माइलेज चाहतें हैं, तो ये पांच बाइक्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं.

ये भी पढ़ें: Israel में सेल्फ ड्राइविंग कार की सवारी करते नजर आए पीयूष गोयल, ऑटोनोमस टेक्नॉलजी को लेकर जानें क्या कहा

Published at : 26 Nov 2025 04:47 PM (IST)
Tags :
Mileage Honda Activa Cheap Bikes INDIA Budget Motorcycles
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', रेप केस दर्ज होने के चंद घंटों बाद ले ली अपनी जान
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', रेप केस दर्ज होने के चंद घंटों बाद ले ली अपनी जान
बॉलीवुड
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
Advertisement

वीडियोज

Kamla Pasand Family News: दीप्ति के सुसाइड नोट ने किया चौंकाने वाला खुलासा | ABP NEWS
Haryana News: Rohtak में बास्केटबॉल मैदान में हादसापोल गिरने से खिलाड़ी की मौत | basketball
Delhi Blast: मुजम्मिल का आतंकी अड्डा NIA के रडार पर | Red Fort Blast
Kamla Pasand Family News: पान मसाला के मालिक की बहू ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस
Anupam Kher Interview | IFFI 2025 Masterclass | संघर्ष और सफल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हरियाणा
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', रेप केस दर्ज होने के चंद घंटों बाद ले ली अपनी जान
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', रेप केस दर्ज होने के चंद घंटों बाद ले ली अपनी जान
बॉलीवुड
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
​NEET PG Counselling 2025: MCC ने ​राउंड 2 शेड्यूल में किए बड़े बदलाव​, जानें पूरी डिटेल्स
MCC ने ​राउंड 2 शेड्यूल में किए बड़े बदलाव​, जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
Dance Video: सिर पर रखा दारू का गिलास और जमकर लगाए ठुमके, वायरल वीडियो देख कांप उठेगा एनिमल का अबरार
सिर पर रखा दारू का गिलास और जमकर लगाए ठुमके, वायरल वीडियो देख कांप उठेगा एनिमल का अबरार
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Embed widget