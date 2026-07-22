सिर्फ 2500 रुपये की EMI पर मिल जाएगी Hero Splendor Plus, जानिए डाउन पेमेंट का हिसाब

अगर आप रोजाना ऑफिस, कॉलेज या दूसरे कामों के लिए एक ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं जो कम पेट्रोल खर्च से चले तो Hero Splendor Plus भरोसेमंद ऑप्शन्स में से एक मानी जाती है. यही वजह है कि यह बाइक कई सालों से भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी हुई है. अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास फुल पेमेंट नहीं है तब भी आप इसे आसान फाइनेंस प्लान के जरिए खरीद सकते हैं.

Hero Splendor Plus की एक्स-शोरूम कीमत करीब 77,777 हजार रुपये से शुरू होती है. टैक्स, आरटीओ और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 90 हजार रुपये तक पहुंच जाती है. लेकिन अगर आप पूरी रकम एक साथ खर्च नहीं करना चाहते तो बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर भी इसे खरीद सकते हैं.

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी बाइक?

अगर आप 10,000 रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी राशि के लिए बैंक आपको करीब 80 हजार रुपये का लोन दे सकता है. इस लोन पर अगर 10.5 फीसदी ब्याज दर से लोन 3 साल के लिए लिया जाता है तो इस हिसाब से आपको हर महीने करीब 2,573 रुपये की EMI चुकानी होगी. तीन साल में आप ब्याज के तौर पर लगभग 13,466 रुपये ज्यादा देने होंगे. हालांकि अलग-अलग बैंक, शहर और ग्राहक की क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से डाउन पेमेंट, ब्याज दर और EMI में बदलाव हो सकता है.

Hero Splendor Plus में 97.2cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन लगभग 8.02 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 4-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जो शहर की रोजमर्रा की सवारी के लिए काफी स्मूद माना जाता है. यह इंजन अपनी मजबूती, कम मेंटेनेंस और लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है.

कितना माइलेज देती है Hero Splendor Plus?

Hero Splendor Plus की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार माइलेज है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक लगभग 80 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है. यह बाइक भले ही बजट सेगमेंट में आती हो, लेकिन इसमें रोजाना की जरूरत के कई जरूरी फीचर्स मिलते हैं. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, ओडोमीटर, यूएसबी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और आरामदायक सीट दी गई है. इसके अलावा Hero की i3S तकनीक भी कुछ वेरिएंट्स में मिलती है, जो ट्रैफिक में फ्यूल बचाने में मदद करती है.

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