गांव के ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए ऐसी बाइक की तलाश रहती है, जो कि किफायती मेंटेनेस के साथ ही अच्छा माइलेज भी दे. आपके लिए Hero Glamour 125 और Honda Shine 125 शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं. दोनों बाइक्स अच्छा माइलेज और किफायती मेंटेनेंस के लिए जानी जाती हैं. आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन सी बाइक ज्यादा बेहतर साबित होगी?

कीमत और वैरिएंट की तुलना

125cc सेगमेंट में बजट हमेशा अहम होता है. इस मामले में Honda Shine थोड़ी सस्ती है, जबकि Hero Glamour अपने अतिरिक्त फीचर्स की वजह से “वैल्यू फॉर मनी” बाइक बन जाती है. Hero Glamour 125 की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 82,000 रुपये से 88,000 रुपये के बीच है, जबकि Honda Shine की कीमत 79,800 रुपये से 85,000 रुपये तक जाती है. Glamour में Drum, Disc और Xtec तीन वैरिएंट हैं, वहीं Shine में Drum और Disc दो वैरिएंट मिलते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

दोनों बाइक्स में 125cc सिंगल-सिलेंडर, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिया गया है. Hero Glamour 125 का इंजन अधिक रिफाइंड और स्मूद है, जो 10.7 PS पावर और 10.4 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसमें कंपनी की i3S टेक्नोलॉजी (Idle Start-Stop System) दी गई है, जो रुक-रुक कर चलने वाले रास्तों में फ्यूल बचाने में मदद करती है.

दूसरी ओर, Honda Shine 125 भी 10.5 PS पावर और 11 Nm टॉर्क देती है. इसका इंजन लो-एंड टॉर्क पर अच्छा प्रदर्शन करता है, जिससे यह धीमी या ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर भी स्मूद चलती है. हालांकि, गियर शिफ्टिंग और फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में Glamour थोड़ा आगे रहती है.

माइलेज और फ्यूल एफिशिएंसी

गांव में बाइक चलाने के लिए माइलेज एक अहम फैक्टर होता है. इस मामले में Hero Glamour बढ़त बनाती है. कंपनी का दावा है कि यह 65 kmpl तक माइलेज दे सकती है, जबकि रियल कंडीशन में यह करीब 55–60 kmpl तक का औसत देती है. वहीं, Honda Shine का क्लेम्ड माइलेज लगभग 55 kmpl है और वास्तविक माइलेज 50–55 kmpl तक मिलता है. Glamour की i3S फ्यूल-सेविंग तकनीक और हल्के वजन की वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी Shine से बेहतर है.

