Tata Nexon या Maruti Brezza, जीएसटी कटौती के बाद कौन-सी SUV मिल रही सस्ती?

अगर आप कम बजट में कोई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा मौका साबित हो सकता है क्योंकि जीएसटी कटौती के बाद कारों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. ऐसे में अगर आप इस फेस्टिव सीजन टाटा पंच या फिर मारुति ब्रेजा खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीएसटी कटौती के बाद आपको कौन-सी कार सस्ती मिलने वाली हैँ?

Tata की सबसे ज्यादा बिकने वाली पंच सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी 87 हजार 900 रुपये तक सस्ती हो गई है. टाटा पंच के टॉप मॉडल Creative+ S CAMO AMT की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 10.31 लाख रुपये है. इस कीमत में 87 हजार 900 रुपये की जीएसटी कटौती के बाद गाड़ी की नई कीमत 9.44 लाख रुपये है.

कितनी सस्ती हो गई Maruti Brezza?

मारुति ब्रेजा की नई कीमतों की बात करें तो पहले इस कार की शुरुआती कीमत 8.69 लाख रुपये थी. अब 43 हजार 100 रुपये की कटौती के बाद 8.25 लाख रुपये हो गई है. गाड़ी के बेस वैरिएंट में 4.96 फीसदी की कटौती हुई है. ब्रेजा के 1.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो के Alpha वेरिएंट की कीमत 12.94 लाख रुपये थी. 1 लाख 10 हजार 600 रुपये की कटौती हुई है, जिसके बाद अब कीमत 11.83 लाख रुपये हो गई है.

टाटा पंच के फीचर्स

Tata Punch में अब 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके साथ ही रिवर्स पार्किंग कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, पुश-बटन स्टार्ट और कीलेस एंट्री इसे और कंफर्टेबल बनाते हैं. टॉप वेरिएंट्स में टच-एंड-टॉगल ऑडियो कंट्रोल्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है. इस तकनीक की मदद से ग्राहक रियल-टाइम व्हीकल ट्रैकिंग और रिमोट कंट्रोल फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं.

Maruti Brezza के फीचर्स

Maruti Brezza में ड्यूल टोन इंटीरियर दिया गया है और 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. इसके साथ 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल और वायरलेस फोन चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. SUV में रियर AC वेंट्स, हेड्स-अप डिस्प्ले, फास्ट-चार्जिंग USB पोर्ट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे स्मार्ट फीचर्स भी शामिल हैं.

