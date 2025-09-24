GST कटौती के बाद ये हैं देश की सबसे सस्ती बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स
GST Reforms 2025: अगर आप फेस्टिव सीजन में कोई किफायती बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको देश की 5 सबसे सस्ती बाइक्स के बारे में बताने जा रहै है. आइए डिटेल्स जानते हैं.
जीएसटी कटौती के बाद टू-व्हीलर्स खरीदना अब पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. नए जीएसटी रेट के तहत 350सीसी से कम इंजन वाली बाइक्स पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई है. इससे अब मिडिल क्लास के लिए मोटरसाइकिल खरीदना ज्यादा आसान हो गया है. अगर आप इस फेस्टिव सीजन कोई किफायती बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको 5 किफायती ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं.
Hero HF Deluxe
हीरो एचएफ डीलक्स भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली किफायती बाइक्स में से एक है. जीएसटी कटौती के बाद इसकी कीमत में करीब 5 हजार 800 रुपये की कमी आई है. ऐसे में अब यह बाइक पहले से और ज्यादा बजट फ्रेंडली बनाता है. जीएसटी कटौती के बाद अब बाइक की कीमत 55 हजार 992 रुपये एक्स-शोरूम है.
TVS Sport
टीवीएस स्पोर्ट भी अपने बेहतरीन माइलेज और कम कीमत के लिए जानी जाती है. जीएसटी कटौती का फायदा इस बाइक पर भी मिल रहा है. इस तरह इस बाइक की शुरुआती कीमत अब 55 हजार 100 रुपये एक्स-शोरूम रह गई है.
Honda Shine
होंडा शाइन 100 को भी जीएसटी कटौती का बड़ा फायदा मिला है. इस बाइक पर अब 5600 रुपये की बचत मिल रही है. बाइक की नई एक्स-शोरूम कीमत अब 63 हजार 191 रुपये है. शाइन में 98.9cc सिंगल-सिंलेडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. बाइक 55-60 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है.
Hero Splendor
Hero Splendor Plus एक ऐसा नाम है, जो कि मोस्ट-सेलिंग बाइक है. जीएसटी कटौती के बाद इस बाइक की कीमत में 6 हजार 800 रुपये तक की कमी आई है. इसकी नई कीमत अब 73 हजार 902 रुपये एक्स-शोरूम है.
Bajaj Platina 100
बजाज प्लेटिना किफायती कीमत और दमदार माइलेज के लिए जानी जाती है. जीएसटी कटौती के बाद, प्लेटिना 100 की एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 66 हजार 52 एक्स-शोरूम रह गई है. बाइक में 102cc, DTS-I इंजन है, जो 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है.
