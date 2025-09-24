हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोGST कटौती के बाद कितनी सस्ती मिल रही Royal Enfield Hunter 350? जानिए राइवल बाइक्स

GST कटौती के बाद कितनी सस्ती मिल रही Royal Enfield Hunter 350? जानिए राइवल बाइक्स

GST Reforms 2025: रॉयल एनफील्ड हंटर की कीमतें वेरिएंट के आधार पर 12 हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक कम हो गई है. आइए जानते हैं कि हंटर 350 का मार्केट में किन बाइक्स से मुकाबला होता है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 24 Sep 2025 04:29 PM (IST)
जीएसटी कटौती के बाद रॉयल एनफील्ड हंटर 350 पहले से सस्ती हो गई है. अगर आप इस बाइक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये बाइक जीएसटी कटौती के बाद कितनी सस्ती हो गई है? इस फेस्टिव सीजन आपको हंटर 350 की कीमत में काफी कटौती देखने को मिलेगी. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Royal Enfield Hunter 350 की कीमतें वेरिएंट के आधार पर 12 हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक कम हो गई है. आप वेरिएंट वाइज इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत जान सकते हैं. Royal Enfield Hunter 350 के Factory वेरिएंट की पुरानी कीमत 1 लाख 49 हजार 900 रुपये से घटाकर 1 लाख 37 हजार 640 रुपये कर दी गई है.

बाइक के Dapper और Rio वेरिएंट की कीमत 1 लाख 76 हजार 750 रुपये से घटाकर 1 लाख 62 हजार 292 रुपये हो गई है. इसके Rebel, London और टोक्यो एडिशन को 1 लाख 81 हजार 750 रुपये से घटाकर 1 लाख 66 हजार 883 रुपये तक सस्ता कर दिया गया है.

किन बाइक्स से होती है टक्कर?

रॉयल एनफील्ड हंटर मुख्य रूप से रेट्रो-स्टाइल रोडस्टर सेगमेंट में प्रति स्पर्धा करती है. इसका मुकाबला TVS Ronin और Triumph Speed 400 जैसी बाइक्स से होता है. इसके अलावा Honda CB350RS, Jawa 42 और BSA Bantam 350 भी इसके प्रतिद्वंदियों में शामिल हैं. इसमें कुछ ब्रांड्स भारत के तो कुछ अंतराष्ट्रीय ब्रांड हैं.

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में 349 cc, सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक इंजन लगा है. मोटरसाइकिल में लगे इस इंजन से 20.2 bhp की पावर मिलती है और 27 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. साथ ही 5-स्पीड गियरबॉक्स, 13 लीटर का फ्यूल टैंक और 36.2 kmpl का माइलेज मिलता है.

Royal Enfield Hunter 350 में मिलते हैं ये फीचर्स

अपग्रेडेड रॉयल एनफील्ड हंटर में कई मॉडर्न फीचर्स शामिल किए गए हैं, जिनमें LED हेरैडलैंप, ट्रिपर नेविगेशन पॉड और टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे अपग्रेड्स मिलते हैं. इसके अलावा सीट को ज्यादा डेंसिटी वाले फोम के साथ अपडेट किया गया है. ये फीचर्स राइडर के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं, जो खासतौर पर लंबी सवारी के लिए परफेक्ट है. बाइक में आरामदायक सवारी के लिए नया रियर सस्पेंशन और बेहतर सीटिंग कम्फर्ट मिलता है.

Published at : 24 Sep 2025 04:29 PM (IST)
Tags :
Royal Enfield Royal Enfield Hunter 350 GST Reforms 2025
