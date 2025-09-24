जल्द मार्केट में एंट्री लेने जा रही Toyota Mini Fortuner, जानिए किन गाड़ियों को देगी टक्कर?

जीएसटी कटौती के बाद भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है. ऐसे में कई गाड़ियां ऐसी हैं, जो जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होने जा रही हैं. इन्हीं में से एक टोयोटा मिनी फॉर्च्यूनर भी है, जिसे जल्द ही मार्केट में लाया जा सकता है. इस गाड़ी को Baby Land Cruiser भी कहा जा रहा है. इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि गाड़ी सीधे तौर पर महिंद्रा थार रॉक्स और स्कॉर्पियो-N जैसी गाड़ियों को टक्कर देने वाली है. आइए गाड़ी के डिजाइन से लेकर कीमत और लॉन्चिंग डेट के बारे में जान लेते हैं.

कितनी होगी Toyota FJ Cruiser की कीमत?

टोयोटा FJ क्रूजर की एक्स-शोरूम कीमत भारत में 20 लाख से 27 लाख के बीच हो सकती है, जिससे यह SUV सीधे तौर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो-N, टाटा सफारी, जीप कंपास और महिंद्रा थार RWD या रॉक्स जैसे मॉडलों को टक्कर दे सकती है. यह सेगमेंट में उन ग्राहकों के लिए एक मजबूत विकल्प बनेगी जो फॉर्च्यूनर जैसी स्टाइल और ऑफ-रोडिंग क्षमता को कम बजट में चाहते हैं.

जानिए कब लॉन्च होगी ये गाड़ी?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टोयोटा FJ क्रूजर का प्रोडक्शन 2026 के अंत तक थाईलैंड में शुरू होने की संभावना है और भारत में इसकी लॉन्चिंग 2027 के मध्य तक (संभावित तौर पर जून 2027) की जा सकती है. इसका निर्माण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित मेक-इन-इंडिया प्लांट में किया जाएगा, जिससे इसकी लागत नियंत्रण में रहेगी और यह एक कंपटीटिव प्राइसिंग में पेश की जा सकेगी.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

डिजाइन की बात करें तो FJ क्रूजर का लुक रफ-टफ और बॉक्सी होगा, जिसकी पुष्टि 2023 में जारी एक टीजर इमेज से होती है. इस SUV में मॉडर्न LED हेडलैम्प्स और DRLs, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, चंकी टायर्स और टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील जैसे फीचर्स दिए जाएंगे, जो इसे एक क्लासिक और मजबूत SUV लुक देगे. साथ ही, इसका 4WD सिस्टम इसे कठिन रास्तों पर भी ड्राइव के लिए सक्षम बनाता है.

गाड़ी की परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस के मामले में FJ क्रूजर के भारतीय वर्जन में 2.7 लीटर 2TR-FE नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो 161 बीएचपी की पावर और 246 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा. इस इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा और यह फुल-टाइम 4WD सिस्टम के साथ आएगा. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए टोयोटा इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प भी शामिल कर सकती है, जो बेहतर माइलेज और पर्यावरण के अनुकूल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा.

