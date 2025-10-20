हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोक्या 30 हजार कमाने वाले भी खरीद सकते हैं Maruti WagonR? जानिए राइवल गाड़ियां

क्या 30 हजार कमाने वाले भी खरीद सकते हैं Maruti WagonR? जानिए राइवल गाड़ियां

Maruti WagonR तीन पावरट्रेन विकल्पों में आती है, जिनमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन, 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और CNG वेरिएंट शामिल हैं. कंपनी का दावा है कि इसका CNG वेरिएंट 24 km/kg तक का माइलेज देता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 20 Oct 2025 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

जीएसटी कटौती के बाद भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली छोटी कार Maruti Wagon R अब पहले से काफी सस्ती हो गई है. इसका बेस LXI वेरिएंट 4,98,900 एक्स-शोरूम से शुरू होता है. अगर आप दिल्ली में यह कार खरीदते हैं तो इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 5.53 लाख पड़ेगी, जिसमें RTO चार्ज और इंश्योरेंस शामिल है. आइए विस्तार से जानते हैं.

Maruti WagonR की डाउन पेमेंट और EMI

अगर आप कम इनकम पर भी कार लेना चाहते हैं तो Maruti Wagon R आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. इसके बेस LXI वेरिएंट खरीदने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट करनी होगी. इसके बाद अगर आप बैंक से 4.53 लाख रुपये का कार लोन लेते हैं तो आपकी EMI करीब 9,000 प्रति माह बनेगी. अगर आप डाउन पेमेंट बढ़ा देते हैं तो EMI और भी कम हो जाएगी. बैंक लोन की शर्तें और EMI आपके क्रेडिट स्कोर और बैंक पॉलिसी के अनुसार बदल सकती हैं.

Maruti WagonR का इंजन और माइलेज

Maruti Wagon R तीन पावरट्रेन विकल्पों में आती है, जिनमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन, 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और CNG वेरिएंट शामिल हैं. कंपनी का दावा है कि इसका CNG वेरिएंट 24 km/kg तक का माइलेज देता है. इसी कारण यह कार मिडिल क्लास परिवारों और रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए सबसे किफायती विकल्प मानी जाती है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स और सेफ्टी? 

फीचर्स के मामले में Maruti Wagon R अपने सेगमेंट में बेहतरीन मानी जाती है. इसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. साथ ही 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, डुअल-टोन इंटीरियर्स, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और 341 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है. सुरक्षा के लिए कंपनी अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दे रही है. इसके अलावा ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर और हिल-होल्ड असिस्ट जैसी फीचर्स भी मौजूद हैं. 

Maruti Wagon R का मुकाबला Tata Tiago, Hyundai Exter, Renault Kwid और Maruti Suzuki Swift से होता है. हाल ही में Tata Tiago की कीमत में 75,000 तक की कटौती हुई है और अब यह कार 4.57 लाख एक्स-शोरूम से शुरू होती है. ऐसे में ग्राहकों के लिए किफायती कार सेगमेंट में विकल्प और भी बढ़ गए हैं.

ये भी पढ़ें:-

Tata Tiago या Maruti Celerio, GST कटौती के बाद कौन-सी गाड़ी मिल रही सस्ती? जानें डिटेल्स 

Published at : 20 Oct 2025 02:37 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti WagonR Maruti WagonR On EMI Maruti WagonR Finance Plan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
बॉलीवुड
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
बॉलीवुड
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ
विश्व
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
चुनाव 2025
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
हेल्थ
Symptoms of blocked arteries: पैरों में दिखने लगें ये लक्षण तो समझ लें ब्लॉक हो रहीं आर्टरीज, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
पैरों में दिखने लगें ये लक्षण तो समझ लें ब्लॉक हो रहीं आर्टरीज, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
यूटिलिटी
स्लीपर के टिकट पर एसी कोच में कर सकेंगे सफर, जानें क्या है तरीका?
स्लीपर के टिकट पर एसी कोच में कर सकेंगे सफर, जानें क्या है तरीका?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget