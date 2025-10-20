क्या 30 हजार कमाने वाले भी खरीद सकते हैं Maruti WagonR? जानिए राइवल गाड़ियां

जीएसटी कटौती के बाद भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली छोटी कार Maruti Wagon R अब पहले से काफी सस्ती हो गई है. इसका बेस LXI वेरिएंट 4,98,900 एक्स-शोरूम से शुरू होता है. अगर आप दिल्ली में यह कार खरीदते हैं तो इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 5.53 लाख पड़ेगी, जिसमें RTO चार्ज और इंश्योरेंस शामिल है. आइए विस्तार से जानते हैं.

Maruti WagonR की डाउन पेमेंट और EMI

अगर आप कम इनकम पर भी कार लेना चाहते हैं तो Maruti Wagon R आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. इसके बेस LXI वेरिएंट खरीदने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट करनी होगी. इसके बाद अगर आप बैंक से 4.53 लाख रुपये का कार लोन लेते हैं तो आपकी EMI करीब 9,000 प्रति माह बनेगी. अगर आप डाउन पेमेंट बढ़ा देते हैं तो EMI और भी कम हो जाएगी. बैंक लोन की शर्तें और EMI आपके क्रेडिट स्कोर और बैंक पॉलिसी के अनुसार बदल सकती हैं.

Maruti WagonR का इंजन और माइलेज

Maruti Wagon R तीन पावरट्रेन विकल्पों में आती है, जिनमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन, 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और CNG वेरिएंट शामिल हैं. कंपनी का दावा है कि इसका CNG वेरिएंट 24 km/kg तक का माइलेज देता है. इसी कारण यह कार मिडिल क्लास परिवारों और रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए सबसे किफायती विकल्प मानी जाती है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स और सेफ्टी?

फीचर्स के मामले में Maruti Wagon R अपने सेगमेंट में बेहतरीन मानी जाती है. इसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. साथ ही 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, डुअल-टोन इंटीरियर्स, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और 341 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है. सुरक्षा के लिए कंपनी अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दे रही है. इसके अलावा ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर और हिल-होल्ड असिस्ट जैसी फीचर्स भी मौजूद हैं.

Maruti Wagon R का मुकाबला Tata Tiago, Hyundai Exter, Renault Kwid और Maruti Suzuki Swift से होता है. हाल ही में Tata Tiago की कीमत में 75,000 तक की कटौती हुई है और अब यह कार 4.57 लाख एक्स-शोरूम से शुरू होती है. ऐसे में ग्राहकों के लिए किफायती कार सेगमेंट में विकल्प और भी बढ़ गए हैं.

