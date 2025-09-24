हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aprilia ने भारत में लॉन्च किया अपना नया स्कूटर, हीरो जूम 160 को देगा टक्कर, जानें कीमत

Aprilia ने भारत में नया SR-GP Replica 175 स्कूटर लॉन्च किया है. MotoGP-इंस्पायर्ड डिजाइन, 174.7cc इंजन और ABS फीचर्स के साथ इसकी कीमत 1 लाख से ऊपर रखी गई है. आइए जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 24 Sep 2025 09:36 AM (IST)
Preferred Sources

इटली की मशहूर टू-व्हीलर कंपनी Aprilia ने भारत में अपना नया और दमदार स्कूटर SR-GP Replica 175 लॉन्च किया है. ये असल में SR 175 का स्पेशल एडिशन है, लेकिन इसमें डिजाइन और स्टाइलिंग को पूरी तरह नया MotoGP टच दिया गया है. कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.22 लाख रखी है, जो स्टैंडर्ड मॉडल से करीब 3,000 ज्यादा है. इसका सबसे बड़ा हाइलाइट है इसका MotoGP-इंस्पायर्ड डिजाइन, जो इसे रेसिंग बाइक जैसी फील देता है.

कैसा है डिजाइन?

  • SR-GP Replica का लुक इसे बाकी स्कूटर्स से बिल्कुल अलग बनाता है. इसमें मैट ब्लैक बॉडी के साथ रेड और पर्पल कलर के ग्राफिक्स दिए गए हैं. फ्रंट एप्रन और अंडर-सीट पैनल पर Aprilia की ब्रांडिंग और स्पॉन्सर लोगो इसे असली रेसिंग मशीन जैसा बनाते हैं. इसके अलावा, फ्रंट व्हील पर रेड स्ट्राइप दी गई है, जो स्पोर्टी टच को और बढ़ा देती है. पहली नजर में ये स्कूटर किसी स्पोर्ट्स बाइक जैसा ही फील देता है.

प्रीमियम फीचर्स से है लैस

  • Aprilia SR-GP Replica में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें 5.5-इंच का कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है. स्कूटर में ऑल-LED लाइटिंग और USB चार्जिंग पोर्ट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं, जो इसे एक प्रीमियम और कनेक्टेड स्कूटर बनाती हैं.

सेफ्टी और राइडिंग कम्फर्ट

  • ये स्कूटर राइडिंग कम्फर्ट और सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें 14-इंच अलॉय व्हील्स, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे 220mm डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक और सिंगल-चैनल ABS शामिल किया गया है. इन फीचर्स की मदद से हाई-स्पीड पर भी बेहतर कंट्रोल मिलता है.

पावरट्रेन

  • Aprilia SR-GP Replica 175 में वही इंजन दिया गया है, जो इसके स्टैंडर्ड मॉडल में मिलता है. इसमें 174.7cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 13.08 bhp की पावर और 14.14 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जो स्कूटर को चलाने में स्मूद और आसान बनाता है.

मार्केट में किससे मुकाबला?

  • SR-GP Replica 175 का सीधा मुकाबला Hero Zoom 160 और Suzuki Burgman जैसे स्कूटर्स से होगा. ये स्कूटर दरअसल Aprilia SR 175 का एक स्पेशल एडिशन है, जो MotoGP रेसिंग बाइक से इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ आता है. Hero Zoom 160 को इस साल जनवरी में लॉन्च किया गया था. इसकी कीमत 1,48,500 रुपये एक्स-शोरूम रखी गई थी. GST कटौती के बाद Hero Xoom 160 स्कूटर 11,602 तक सस्ता हो गया है.

हीरो जूम 160 का इंजन और फीचर्स

इस मैक्सी-स्कूटर में 156cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. ये इंजन 14.6 bhp की पावर और 14 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें LED लाइटिंग, स्मार्ट की, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और रिमोट की इग्निशन जैसी सुविधाएं दी गई हैं.

Published at : 24 Sep 2025 09:34 AM (IST)
