इस दिवाली फैमिली के लिए कौन सी 7-सीटर रहेगी सही? जानिए GST कटौती की डिटेल्स

जीएसटी कटौती के बाद ग्राहकों के लिए भारतीय ऑटो मार्केट में कई ऑप्शन्स मौजूद हैं. पिछले महीने मारुति अर्टिगा जैसी 7-सीटर कार ने हैचबैक, सेडान और एसयूवी समेत सभी सेगमेंट की गाड़ियों को पछाड़ दिया था. ऐसे में साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट में 7-सीटर गाड़ियों की कितनी डिमांड है.

अगर आप दिवाली के मौके पर कोई 7-सीटर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां हम आपको टॉप-5 ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं. इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि जीएसटी कटौती के बाद आपको ये कारें कितनी सस्ती मिलने वाली हैं.

Maruti Suzuki Ertiga

पिछले महीने Maruti Suzuki Ertiga को कुल 18,445 ग्राहकों ने खरीदा है. मारुति अर्टिगा की नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपये है. इस कार की कीमत में 46 हजार 400 रुपये की कटौती की गई है.

Mahindra Scorpio

दूसरे नंबर पर Mahindra Scorpio है, जिसकी 9,840 यूनिट बिकी. पिछले महीने इसकी कुल 9,840 यूनिट बिकी है. जीएसटी कटौती के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.20 लाख रुपये हो गई है.

Toyota Innova

इसके बाद तीसरे नंबर पर टोयोटा इनोवा है. टोयोटा इनोवा पिछले महीने यानी अगस्त 2025 में कुल 9,304 यूनिट बिकी थी. GST रिफॉर्म के चलते इस प्रीमियम MPV की कीमत में करीब 1.80 लाख रुपये की कटौती हुई है.

Mahindra Bolero

चौथे नंबर पर Mahindra की कॉम्पैक्ट एसयूवी बोलेरो है. पिछले महीने इस गाड़ी की कुल 8,109 यूनिट बिकी. महिंद्रा बोलेरो पर 1.27 लाख रुपये की जीएसटी कटौती की गई है.

Kia Carens

पांचवें नंबर पर Kia India की किफायती 7-सीटर कार Carens है, जिसे पिछले महीने कुल 6 हजार 822 लोगों ने खरीदा है. कैरेन्स की बिक्री में 16 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी की गई है. जीएसटी कटौती के बाद किआ कैरेन्स 48 हजार रुपये तक सस्ती मिल रही है.

