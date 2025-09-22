हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोTVS ने पेश किया इंडिया का पहला स्मार्टवॉच कनेक्टेड इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानिए कैसे मिलते हैं फीचर्स?

TVS ने पेश किया इंडिया का पहला स्मार्टवॉच कनेक्टेड इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानिए कैसे मिलते हैं फीचर्स?

TVS iQube अब पहली EV स्मार्टवॉच पेश कर रहा है. सिर्फ 2,999 की Noise स्मार्टवॉच बैटरी, टायर प्रेशर, चार्जिंग स्टेटस और चोरी अलर्ट जैसी रियल-टाइम जानकारी देती है. आइए इसके फीचर्स पर एक नजर डालते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Sep 2025 04:03 PM (IST)

भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं और अब इसमें तकनीक का नया ट्विस्ट जुड़ गया है. TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर अब एक खास Noise स्मार्टवॉच के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जो स्कूटर की हर डिटेल आपकी कलाई पर दिखा देगा. ये EV और स्मार्टवॉच का पहला ऐसा कॉम्बिनेशन है, जो राइडर्स को रियल-टाइम अपडेट और अलर्ट देता है. आइए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं.

EV-स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन क्या है?

  • TVS और Noise के इस पार्टनरशिप के तहत iQube ग्राहकों को एक स्पेशल स्मार्टवॉच मिलती है. इसकी कीमत सिर्फ 2,999 रखी गई है और इसके साथ 12 महीने का मुफ्त Noise Gold सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है. ये स्मार्टवॉच सीधे iQube से जुड़ती है और राइडर को स्कूटर की स्टेटस, बैटरी की जानकारी, टायर प्रेशर और सेफ्टी अलर्ट जैसी अहम जानकारी तुरंत दे देती है.

स्मार्टवॉच के खास फीचर्स

  • स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन की मदद से यूजर्स अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को सीधे कलाई से ही कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं. वॉच पर ये जानकारी मिलती है कि वाहन लॉक है, अनलॉक है, चार्ज हो रहा है या फिर राइड पर है. बैटरी की स्थिति भी वॉच पर दिखाई देती है, जिसमें स्टेट ऑफ चार्ज (SoC), बैटरी प्रतिशत और विजुअल प्रोग्रेस बार शामिल हैं. बैटरी 20% से कम होने पर लो बैटरी अलर्ट भी आता है. इस सिस्टम के जरिए अलग-अलग राइड मोड्स में बची हुई दूरी और टायर प्रेशर के आधार पर अनुमानित रेंज भी देखी जा सकती है. TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से दोनों टायरों का लाइव प्रेशर और रिकमेंडेड लेवल्स वॉच पर ही दिखते हैं.
  • सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें चोरी या टो करने की कोशिश पर अलर्ट, जियोफेंस नोटिफिकेशन और दुर्घटना या स्कूटर गिरने की स्थिति में ऐप नोटिफिकेशन भी आता है. चार्जिंग की शुरुआत, उसकी प्रगति और पूरा होने की जानकारी भी स्मार्टवॉच पर मिलती है. TVS का कहना है कि यह सिस्टम सिक्योर API और यूजर परमिशन पर काम करता है, जिससे प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहती है.

TVS iQube की रेंज और कीमत

  • TVS iQube की IDC रेंज 212 किमी तक है और इसे 0 से 80% तक सिर्फ 4 घंटे 18 मिनट में चार्ज किया जा सकता है. यह स्कूटर 6 वेरिएंट और 12 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 1,09,250 से 1,62,314 के बीच है.
  • TVS iQube का स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन भारतीय EV इंडस्ट्री में एक बड़ा इनोवेशन है. इससे ग्राहकों को सिर्फ स्कूटर ही नहीं, बल्कि एक स्मार्ट टेक-एक्सपीरियंस भी मिलता है. बैटरी अपडेट, टायर प्रेशर, सुरक्षा और चार्जिंग की जानकारी अब आपकी कलाई पर होगी. यह कदम आने वाले समय में और भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए ट्रेंड सेट कर सकता है.

Published at : 22 Sep 2025 04:03 PM (IST)
