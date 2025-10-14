भारत से इटली तक! हीरो मोटोकॉर्प ने 49वें देश में की एंट्री, लॉन्च किए 4 नए मॉडल, देखें लिस्ट

भारत की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने इटली में अपनी आधिकारिक एंट्री कर ली है. यह कदम कंपनी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि अब हीरो 49 देशों में मौजूद है. इटली में लॉन्च किए गए मॉडल्स में -Xpulse 200 4V, Xpulse 200 4V Pro और Hunk 440 शामिल हैं. इन बाइक्स को यूरोपियन मार्केट के Euro 5+ एमिशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार किया गया है.

Pelpi International के साथ साझेदारी

इटली में अपने बाइक्स की बिक्री और सर्विस को बेहतर बनाने के लिए हीरो ने Pelpi International के साथ हाथ मिलाया है. यह कंपनी पहले से ही इटली में 160 से अधिक डीलरशिप नेटवर्क चलाती है. शुरुआत में हीरो की बाइक्स 36 डीलरशिप्स में उपलब्ध होंगी, जो जल्दी ही बढ़कर 54 तक पहुंचेंगी. इस साझेदारी से हीरो को सर्विस, पार्ट्स और आफ्टरसेल्स सपोर्ट में बड़ी मजबूती मिलेगी.

हीरो की ग्लोबल सोच

हीरो मोटोकॉर्प का मानना है कि हर राइडर “सीमाओं से परे” है. आजादी, एडवेंचर और खोज की भावना के साथ हीरो अब केवल भारत का नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है.सHero MotoSports की Dakar Rally में सफलता (सिर्फ 7 साल में पोडियम फिनिश) इस बात का सबूत है कि कंपनी अब विश्वस्तर पर अपनी परफॉर्मेंस साबित कर चुकी है.

Hunk 440

इटली में लॉन्च हुआ Hunk 440, भारत में बिकने वाली Mavrick 440 का यूरोपियन वर्जन है. इस बाइक में 440cc Euro 5+ कंप्लायंट इंजन दिया गया है जो 27 BHP की पावर और 36 Nm टॉर्क पैदा करता है. बाइक में हाई-टेंसाइल स्टील ट्रेलिस फ्रेम, डुअल चैनल ABS, USD KYB फोर्क सस्पेंशन, और TFT डिस्प्ले के साथ स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं. इसकी कीमत €3,990 (लगभग 4.10 लाख) है. यह मॉडल खास तौर पर यंग राइडर्स को टारगेट करेगा जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं.

Xpulse 200 4V और Xpulse 200 4V Pro

इटली के एडवेंचर और टूरिंग लवर्स के लिए हीरो की Xpulse सीरीज एक परफेक्ट विकल्प है. इन बाइक्स में 200cc 4-वाल्व इंजन है जो 18.9 BHP की पावर और 17.35 Nm टॉर्क जेनरेट करता है.बाइक में ABS मोड्स, LED प्रोजेक्टर लैंप, ब्लूटूथ नेविगेशन, और लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन जैसे फीचर्स हैं. कीमत की बात करें तो Xpulse 200 4V की कीमत €2,990 (3.07 लाख) और Xpulse 200 4V Pro की कीमत €3,190 (3.28 लाख) रखी गई है.

ग्राहकों के लिए 5 साल की वारंटी

हीरो मोटोकॉर्प ने इटली में ग्राहकों के लिए 5 साल की वारंटी पैकेज की पेशकश की है. इसमें 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ 2 साल की लॉन्च ऑफर एक्सटेंशन शामिल है. बता दें कि इटली में एंट्री के साथ हीरो मोटोकॉर्प ने यह साबित कर दिया है कि वह एक बेहतर ग्लोबल ब्रांड बन चुका है.

ये भी पढ़ें: Thar या स्कॉर्पियो नहीं बल्कि ये है Anand Mahindra की फेवरेट कार, जानिए कीमत और फीचर्स