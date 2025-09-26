एक्सप्लोरर
Maruti Victoris से Tata Punch तक: ये हैं बेहतर CNG वाली SUV, माइलेज और फीचर्स में भी आगे, देखें लिस्ट
भारत में अब कई किफायती और दमदार CNG SUVs उपलब्ध हैं। Maruti Brezza से Tata Nexon और Toyota Taser तक, जानें 7 बेस्ट ऑप्शंस जिनका माइलेज 28 km/kg तक है।
फेस्टिव सीजन में अगर आप CNG SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच CNG SUVs ग्राहकों के लिए बजट-फ्रेंडली और हाई माइलेज वाला विकल्प बनकर सामने आई हैं. भारतीय बाजार में अब ऐसी कई गाड़ियां हैं, जिनमें पावरफुल इंजन, बड़े बूट स्पेस और शानदार माइलेज का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. आइए भारत में उपलब्ध 7 टॉप CNG SUVs के बारे में विस्तार से जानते हैं.
Maruti Suzuki Victoris
- Maruti Suzuki की नई SUV Victoris ग्राहकों को बेहतर डिजाइन और पावर के वजह से खुब पसंद आ रही है. इसमें 1.5-लीटर का इंजन दिया गया है, जो 27.02 km/kg का माइलेज देता है. इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और 55 लीटर का बड़ा CNG टैंक मिलता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.5 लाख से शुरू होकर 14.57 लाख तक जाती है.
Maruti Suzuki Brezza
- Brezza का फैक्ट्री-फिटेड CNG वेरिएंट ग्राहकों में काफी पॉपुलर है. इसमें 1.5-लीटर का K15C इंजन दिया गया है, जो 25.51 km/kg माइलेज देता है. इसका कंफर्टेबल स्पेस और दमदार परफॉर्मेंस इसे फैमिली कार का बेहतरीन विकल्प बनाते हैं. इसकी कीमत 9.17 लाख से 11.31 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.
Tata Nexon
- Tata Nexon का CNG वेरिएंट भी मार्केट में छाई हुई है. इसका टर्बोचार्ज्ड CNG इंजन लगभग 24 km/kg माइलेज देता है. Nexon अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर बूट स्पेस ऑफर करती है. इसकी कीमत 8.23 लाख से शुरू होकर 13.08 लाख तक जाती है.
Toyota Urban Cruiser Taser
- Toyota की Urban Cruiser Taser सिर्फ E वेरिएंट में CNG के साथ आती है. यह SUV ग्राहकों को 28.51 km/kg का माइलेज देती है, जो इसे सबसे ज्यादा माइलेज वाली SUV बनाता है. इसकी कीमत भारतीय बाजार में 8.11 लाख (एक्स-शोरूम) है.
Maruti Suzuki Fronx
- Maruti Fronx का CNG वेरिएंट Sigma और Delta वेरिएंट्स में उपलब्ध है. यह SUV भी 28.51 km/kg माइलेज देती है. इसकी कीमत 7.79 लाख से 8.59 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है, जो इसे बजट में शानदार विकल्प बनाती है.
Hyundai Exter
- Hyundai Exter अपने छोटे और स्मार्ट डिजाइन की वजह से छोटे परिवारों के लिए एक परफेक्ट SUV है. इसके CNG वेरिएंट का माइलेज 27.1 km/kg है. इसकी कीमत 6.87 लाख से 8.77 लाख तक जाती है.
Tata Punch
- Tata Punch CNG तकनीक के साथ ट्विन सिलिंडर टेक्नोलॉजी में आती है. इसमें 1.2-लीटर इंजन है, जो 26.99 km/kg माइलेज देता है. इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 6.68 लाख है और टॉप वेरिएंट 9.15 लाख तक जाता है. अगर आप CNG SUV खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके पास 6.68 लाख से 14.57 लाख तक का शानदार बजट रेंज मौजूद है. Maruti Brezza और Tata Nexon भरोसेमंद ऑप्शन हैं, जबकि Toyota Taser और Maruti Fronx माइलेज के मामले में सबसे आगे हैं. वहीं, Hyundai Exter और Tata Punch छोटे परिवारों और बजट खरीदारों के लिए परफेक्ट विकल्प साबित होते हैं.
