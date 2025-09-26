हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में जल्द लॉन्च होगी Skoda Octavia RS, जानें कब से शुरू होगी इसकी प्री-बुकिंग

भारत में जल्द लॉन्च होगी Skoda Octavia RS, जानें कब से शुरू होगी इसकी प्री-बुकिंग

Skoda Octavia RS भारत में 2025 में ही लॉन्च होने वाली है. इसकी प्री-बुकिंग भी जल्द शुरू हो सकती है. आइए इसके फीचर्स, इंजन और लॉन्च डिटेल्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Sep 2025 10:37 AM (IST)
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में स्कोडा एक बार फिर अपनी परफॉर्मेंस कार लाने जा रही है. कंपनी ने पुष्टि की है कि Skoda Octavia RS को नवंबर 2025 में भारत में लॉन्च किया जाएगा. इसे FBU (Fully Built Unit) के रूप में इंपोर्ट किया जाएगा, यानी इसकी बिक्री सीमित संख्या में होगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

कब शुरू होगी Skoda Octavia RS की प्री-बुकिंग?

  • स्कोडा इंडिया ने घोषणा की है कि 6 अक्टूबर से Octavia RS की प्री-बुकिंग शुरू हो जाएगी. ग्राहक इसे ऑनलाइन और अधिकृत डीलरशिप दोनों माध्यमों से बुक कर सकेंगे. 

Skoda Octavia RS के फीचर्स

  • नई Octavia RS को कई प्रीमियम और स्पोर्टी फीचर्स के साथ भारत में लाया जाएगा. इसमें फुल ब्लैक इंटीरियर के साथ रेड इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो इसे स्पोर्ट्स कार जैसा लुक देते हैं. कार में RS बैजिंग वाली स्पोर्ट्स सीट्स, कार्बन फाइबर फिनिश, 13-इंच का सेंट्रल डिस्प्ले, स्टैंडर्ड नेविगेशन सिस्टम और 10-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. इसके अलावा थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली सीट्स विद मेमोरी फंक्शन, सीट कुशन, एल्यूमिनियम फिनिश पैडल्स और 64 कलर एंबियंट लाइटिंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. लाइटिंग पैकेज में LED मैट्रिक्स हेडलाइट्स, रियर LED लाइट्स और 18 व 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे. इसके साथ ही कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाएंगे.

कितना दमदार होगा इंजन?

  • Skoda Octavia RS को रेगुलर Octavia से ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ पेश किया जाएगा. इंटरनेशनल मार्केट में इसे 2.0-लीटर TSI इंजन के साथ बेचा जाता है, जो 265 हॉर्सपावर और 370 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 7-स्पीड DSG ट्रांसमिशन से जुड़ा होगा. स्पीड की बात करें तो यह कार केवल 6.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा तक है. यही इंजन कॉन्फ़िगरेशन भारत में भी मिलने की उम्मीद है.

  • अगर आप एक परफॉर्मेंस से भरपूर प्रीमियम स्पोर्ट्स सेडान की तलाश में हैं, तो Skoda Octavia RS आपके लिए सही विकल्प हो सकती है. कंपनी इसे नवंबर 2025 में लॉन्च करने जा रही है और इसकी प्री-बुकिंग 6 अक्टूबर से शुरू होगी. सीमित संख्या में उपलब्ध होने के कारण इसे खरीदने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है.

Published at : 26 Sep 2025 10:37 AM (IST)
Tags :
Auto News INDIA Skoda Octavia RS Skoda Pre-bookings Octavia RS
