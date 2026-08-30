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हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल पंप पर ये चीजें हैं FREE, फिर भी नहीं जानते ज्यादातर लोग

पेट्रोल पंप पर ये चीजें हैं FREE, फिर भी नहीं जानते ज्यादातर लोग

क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल पंप पर सिर्फ तेल ही नहीं मिलता, बल्कि कई जरूरी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं? हवा से लेकर पीने के पानी तक, जानिए अपने अधिकारों के बारे में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 30 Aug 2026 06:58 AM (IST)
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हमारे देश में कुछ ऐसी जगह हैं जहां लोग हर दिन चले ही जाते हैं. इसमें एक पेट्रोल पंप है. आप में से कई लोग हजारों बार पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने गए होंगे. पेट्रोल पंप पर लोगों का ध्यान केवल फ्यूल भरवाने में होता है. लेकिन बहुत कम ही लोग जानतें हैं कि, पेट्रोल पंप एक ऐसी जगह है जहां आपको बिना पैसे दिए हुए कुछ जरूरी सुविधाएं मिल जाती हैं. हमारे देश का कानून और मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर कई तरह की मुफ्त सुविधाएं पाने का अधिकार देती है.

आपको बता दें कि, सरकारी नियम यह साफ कहते हैं कि चाहे आप गाड़ी में तेल भरवाएं या न भरवाएं हर पेट्रोल पंप डीलर को अपने परिसर में आने वाले हर नागरिक को कुछ बेसिक बुनियादी सुविधाएं बिना फ्री में देनी ही होंगी. अगर कोई पेट्रोल पंप इन सेवाओं से मना करता है तो आप उसकी सीधी शिकायत कर सकते हैं.

टायर में हवा और पीने का पानी

बता दें कि, देश भर के सभी पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ी के टायरों में हवा भरने की सुविधा पूरी तरह से मुफ्त होनी अनिवार्य है. इसके लिए डिजिटल या मैनुअल एयर प्रेशर मशीन का चालू हालत में होना जरूरी है और इसके लिए कर्मचारी आपसे कोई पैसा नहीं मांग सकता.

जबकि इसके अलावा हर पंप पर आने वाले ग्राहकों और आम यात्रियों के लिए साफ और ठंडा पीने का पानी RO वाटर उपलब्ध होना अनिवार्य है. अगर कोई पेट्रोल पंप पानी के नाम पर पैसे मांगता है या पानी का फिल्टर खराब होने का बहाना बनाता है तो यह नियमों का सीधा उल्लंघन है. ऐसे में उस पेट्रोल पंप पर कार्यवाही की जा सकती है.


पेट्रोल पंप पर ये चीजें हैं FREE, फिर भी नहीं जानते ज्यादातर लोग

Image Credit- AI Generated

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शौचालय और फर्स्ट एड किट

सभी पेट्रोल पंप परिसर में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग साफ-सुथरे और चालू हालत में शौचालय का होना बेहद जरूरी है. खासकर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान यह सुविधा यात्रियों के लिए काफी मददगार साबित होती है.

वहीं, सफर के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी या चोट लगने पर हर पेट्रोल पंप पर एक फुली-स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट भी होना अनिवार्य है. इसमें जीवनरक्षक दवाएं, पट्टियां, एंटीसेप्टिक और डेटॉल जैसी चीजें मौजूद होनी चाहिए जो आप किसी भी इमरजेंसी में बिल्कुल फ्री में मांग सकते हैं.


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इमरजेंसी कॉल और शिकायत पुस्तिका

आपको बता दें कि, अगर हाईवे पर आपका फोन बंद हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या गाड़ी खराब हो जाए तो आप किसी भी नजदीकी पेट्रोल पंप पर जाकर इमरजेंसी कॉल करने की सुविधा मांग सकते हैं. इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता.

इसके अलावा हर पेट्रोल पंप पर एक सार्वजनिक शिकायत पुस्तिका या सजेशन बॉक्स होना जरूरी है. अगर आपको लगता है कि तेल में मिलावट है नाप में गड़बड़ी है या फ्री सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो आप शिकायत पुस्तिका में अपनी बात दर्ज करा सकते हैं.

कहां करें शिकायत?

आपको कभी भी यदि कोई पेट्रोल पंप मालिक इन मुफ्त सेवाओं को देने से साफ मना करता है या टॉयलेट पर ताला लगाकर रखता है तो आप इसकी लिखित शिकायत उनके मैनेजर या शिकायत पुस्तिका में कर सकते हैं.

इसके अलावा आप संबंधित तेल कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर जाकर पेट्रोल पंप कोड के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. गंभीर मामलों में पेट्रोल पंप का लाइसेंस तक रद्द या भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 30 Aug 2026 06:58 AM (IST)
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