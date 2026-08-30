पेट्रोल पंप पर ये चीजें हैं FREE, फिर भी नहीं जानते ज्यादातर लोग

हमारे देश में कुछ ऐसी जगह हैं जहां लोग हर दिन चले ही जाते हैं. इसमें एक पेट्रोल पंप है. आप में से कई लोग हजारों बार पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने गए होंगे. पेट्रोल पंप पर लोगों का ध्यान केवल फ्यूल भरवाने में होता है. लेकिन बहुत कम ही लोग जानतें हैं कि, पेट्रोल पंप एक ऐसी जगह है जहां आपको बिना पैसे दिए हुए कुछ जरूरी सुविधाएं मिल जाती हैं. हमारे देश का कानून और मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर कई तरह की मुफ्त सुविधाएं पाने का अधिकार देती है.

आपको बता दें कि, सरकारी नियम यह साफ कहते हैं कि चाहे आप गाड़ी में तेल भरवाएं या न भरवाएं हर पेट्रोल पंप डीलर को अपने परिसर में आने वाले हर नागरिक को कुछ बेसिक बुनियादी सुविधाएं बिना फ्री में देनी ही होंगी. अगर कोई पेट्रोल पंप इन सेवाओं से मना करता है तो आप उसकी सीधी शिकायत कर सकते हैं.

टायर में हवा और पीने का पानी

बता दें कि, देश भर के सभी पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ी के टायरों में हवा भरने की सुविधा पूरी तरह से मुफ्त होनी अनिवार्य है. इसके लिए डिजिटल या मैनुअल एयर प्रेशर मशीन का चालू हालत में होना जरूरी है और इसके लिए कर्मचारी आपसे कोई पैसा नहीं मांग सकता.

जबकि इसके अलावा हर पंप पर आने वाले ग्राहकों और आम यात्रियों के लिए साफ और ठंडा पीने का पानी RO वाटर उपलब्ध होना अनिवार्य है. अगर कोई पेट्रोल पंप पानी के नाम पर पैसे मांगता है या पानी का फिल्टर खराब होने का बहाना बनाता है तो यह नियमों का सीधा उल्लंघन है. ऐसे में उस पेट्रोल पंप पर कार्यवाही की जा सकती है.





Image Credit- AI Generated

यह भी पढ़ें: Expressway पर चाहिए धांसू Mileage? इन कारों पर डालें नजर

शौचालय और फर्स्ट एड किट

सभी पेट्रोल पंप परिसर में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग साफ-सुथरे और चालू हालत में शौचालय का होना बेहद जरूरी है. खासकर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान यह सुविधा यात्रियों के लिए काफी मददगार साबित होती है.

वहीं, सफर के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी या चोट लगने पर हर पेट्रोल पंप पर एक फुली-स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट भी होना अनिवार्य है. इसमें जीवनरक्षक दवाएं, पट्टियां, एंटीसेप्टिक और डेटॉल जैसी चीजें मौजूद होनी चाहिए जो आप किसी भी इमरजेंसी में बिल्कुल फ्री में मांग सकते हैं.





Image Credit- AI Generated

इमरजेंसी कॉल और शिकायत पुस्तिका

आपको बता दें कि, अगर हाईवे पर आपका फोन बंद हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या गाड़ी खराब हो जाए तो आप किसी भी नजदीकी पेट्रोल पंप पर जाकर इमरजेंसी कॉल करने की सुविधा मांग सकते हैं. इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता.

इसके अलावा हर पेट्रोल पंप पर एक सार्वजनिक शिकायत पुस्तिका या सजेशन बॉक्स होना जरूरी है. अगर आपको लगता है कि तेल में मिलावट है नाप में गड़बड़ी है या फ्री सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो आप शिकायत पुस्तिका में अपनी बात दर्ज करा सकते हैं.

कहां करें शिकायत?

आपको कभी भी यदि कोई पेट्रोल पंप मालिक इन मुफ्त सेवाओं को देने से साफ मना करता है या टॉयलेट पर ताला लगाकर रखता है तो आप इसकी लिखित शिकायत उनके मैनेजर या शिकायत पुस्तिका में कर सकते हैं.

इसके अलावा आप संबंधित तेल कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर जाकर पेट्रोल पंप कोड के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. गंभीर मामलों में पेट्रोल पंप का लाइसेंस तक रद्द या भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: गाड़ी में खराब पेट्रोल तो नहीं भरवा रहे? हजारों पंपों पर एक्शन