Expressway पर चाहिए धांसू Mileage? इन कारों पर डालें नजर

भारत में बढ़ते पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए कार कंपनियां ऐसी गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं जो परफॉर्मेंस के साथ-साथ माइलेज में भी दिल जीत लें. जब सड़क बिल्कुल सीधी, चौड़ी और मक्खन जैसी हो तो सही कार चुनकर आप अपनी ट्रिप का खर्च आधा तक कम कर सकते हैं. एक्सप्रेसवे की राइड का असली मजा तभी आता है जब बिना बार-बार फ्यूल पंप पर रुके लंबी दूरी आराम से तय हो जाए.