सबसे ज्यादा रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा, कितनी है कीमत?

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर अब आम लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं. लेकिन जब भी कोई नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोचता है, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि सिंगल चार्ज में यह कितनी दूर तक चलेगा. यानी रेंज ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा फैक्टर बन चुकी है. बाजार में इस समय कई कंपनियां लंबी रेंज वाले स्कूटर पेश कर रही हैं. आइए जानते हैं कि फिलहाल सबसे ज्यादा रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा है और इसकी कीमत कितनी है.

यह है भारत का सबसे ज्यादा रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर

भारतीय बाजार में इस समय सबसे लंबी रेंज देने का दावा Simple Energy कंपनी के Simple One इलेक्ट्रिक स्कूटर के नाम है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 265 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है. इतनी लंबी रेंज होने की वजह से यह उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट विकल्प बन जाता है, जिन्हें रोजाना लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ता है. हालांकि, असली दुनिया यानी ट्रैफिक और सड़क के हिसाब से भी यह आसानी से करीब 190 से 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है.

कितनी है इसकी कीमत?

लंबी रेंज और प्रीमियम फीचर्स होने के कारण इसकी कीमत आम बजट स्कूटरों से थोड़ी ज्यादा है. भारतीय बाजार में Simple One इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.95 लाख रुपये है. अलग-अलग राज्यों में मिलने वाली सब्सिडी और आरटीओ चार्ज के आधार पर इसकी ऑन-रोड कीमत थोड़ी बदल सकती है.

इस स्कूटर में क्या है खास?

सिंपल वन स्कूटर की सबसे बड़ी ताकत इसकी बैटरी तकनीक है. इसमें कंपनी ने दो बैटरियों का इस्तेमाल किया है, एक फिक्स्ड जो स्कूटर के अंदर ही रहती है और दूसरी रिमूवेबल जिसे आप बाहर निकालकर घर या ऑफिस में चार्ज कर सकते हैं.

इसमें कुल 5 kWh की क्षमता वाला बड़ा बैटरी पैक मिलता है. साथ ही यह सिर्फ 2.77 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है. इसकी टॉप स्पीड 105 किमी/घंटा है. इसमें 7-इंच का डिजिटल टचस्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और कॉल अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

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रेस में ये दो स्कूटर्स भी नहीं हैं पीछे

1. Ola S1 Z / S1 Pro: हालिया डेटा के मुताबिक Ola S1 Z और S1 Pro मॉडल वेरिएंट के आधार पर एक बार चार्ज करने पर 176 किलोमीटर से लेकर 301 किलोमीटर तक की सर्टिफाइड रेंज देने का दावा करते हैं. इनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वेरिएंट के हिसाब से लगभग 80,000 रुपये से 1.25 लाख रुपये के बीच है.

2. TVS iQube ST: टीवीएस का यह भरोसेमंद स्कूटर भी लंबी रेंज चाहने वालों की पसंद है. इसके टॉप वेरिएंट iQube ST में 212 किलोमीटर की रेंज मिलती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.75 लाख रुपये है.

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