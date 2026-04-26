Maruti Fronx और Tata Punch खरीदने का अच्छा मौका, 30 अप्रैल से पहले मिल रहा बड़ा डिस्काउंट

अगर आप नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो अप्रैल का महीना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. इस समय कई कार कंपनियां अपनी गाड़ियों पर अच्छे डिस्काउंट और ऑफर्स दे रही हैं, जिससे आप कम कीमत में बेहतर कार खरीद सकते हैं. खासतौर पर Tata Punch और Maruti Suzuki Fronx जैसी पॉपुलर SUVs पर भी ग्राहकों को बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है.

अप्रैल महीने में SUV सेगमेंट की कई गाड़ियों पर अलग-अलग तरह के ऑफर्स मिल रहे हैं, जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट ऑफर और स्क्रैपेज बेनिफिट्स शामिल हैं. इन ऑफर्स का फायदा उठाकर ग्राहक हजारों रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

Tata Punch खरीदने पर मिलेगा इतना डिस्काउंट

टाटा पंच में कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज बोनस जैसे ऑफर्स मिल सकते हैं, जिससे कुल मिलाकर अच्छा खासा फायदा हो जाता है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, Punch पर लगभग 15,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर अलग से मिल सकता है. हालांकि यह ऑफर वेरिएंट और शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है.

इसके अलावा Maruti Fronx पर भी कई तरह के ऑफर्स मिल रहे हैं. इसमें एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट और फाइनेंस स्कीम शामिल हैं. कुछ मामलों में कुल डिस्काउंट करीब 20,000 से 30,000 रुपये तक पहुंच सकता है, जो वेरिएंट के अनुसार बदलता है. इन दोनों SUVs की कीमत और सेगमेंट भी अलग-अलग ग्राहकों को ध्यान में रखकर तय किया गया है.

किस गाड़ी को खरीदने में ज्यादा फायदा?

Tata Punch की शुरुआती कीमत लगभग 5.50 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि Maruti Fronx की कीमत करीब 6.85 लाख रुपये से शुरू होती है. यानी Punch बजट ग्राहकों के लिए बेहतर है, जबकि Fronx थोड़ी प्रीमियम फील और ज्यादा फीचर्स देती है.

इन ऑफर्स में बैंक लोन पर कम ब्याज दर, आसान EMI और पुरानी गाड़ियों के बदले अतिरिक्त बोनस जैसे फायदे भी शामिल हो सकते हैं. ये सभी ऑफर्स सीमित समय के लिए होते हैं, इसलिए जल्दी फैसला लेने पर ज्यादा फायदा मिल सकता है.

हुंडई और किआ की Exter और Sonet पर भी इस वीकेंड बेहतरीन एक्सचेंज बोनस ऑफर किया जा रहा है. इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को शोरूम तक खींचने के लिए इंश्योरेंस पैकेज पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है. ट्रेंड के चलते ही अब हाई-टेक फीचर्स वाली कारें आम लोगों की पहुंच में धीरे-धीरे आ रही हैं.

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