भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी को देखते हुए ऑटो कंपनियां नए EV मॉडल्स लॉन्च करने की तैयारी में हैं. इस साल Tata Sierra EV के साथ कुल चार नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारतीय बाजार में दस्तक देने वाली हैं. खास बात ये है कि इनमें Maruti Suzuki और Toyota अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही हैं, जबकि Tata Motors अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगी. रेंज, फीचर्स और डिजाइन के मामले में ये सभी गाड़ियां काफी दमदार होंगी.

Maruti Suzuki e Vitara

Maruti Suzuki e Vitara भारत में कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है. इस कार में 49 kWh और 61 kWh के दो बैटरी ऑप्शन मिलेंगे. बड़ी बैटरी के साथ यह EV एक बार चार्ज करने पर करीब 543 किलोमीटर तक चल सकेगी. यह कार लगभग 172 bhp की पावर जनरेट करेगी और डेल्टा, जेटा और अल्फा जैसे तीन ट्रिम्स में उपलब्ध होगी. लंबे समय से ग्राहक इस कार का इंतजार कर रहे हैं.

Toyota Urban Cruiser Ebella

Toyota Urban Cruiser Ebella, Maruti e Vitara पर ही बेस्ड है, लेकिन इसका डिजाइन ज्यादा शार्प और प्रीमियम होगा. इसमें भी 48.8 kWh और 61.1 kWh की बैटरी दी जाएगी, जो अधिकतम 543 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. टोयोटा की यह पहली इलेक्ट्रिक कार होगी, जिससे कंपनी EV सेगमेंट में कदम रखेगी.

Tata Sierra EV और Tiago EV Facelift

Tata अपनी आइकॉनिक Sierra को इलेक्ट्रिक अवतार में वापस ला रही है. Tata Sierra EV में AWD का विकल्प मिल सकता है और इसमें 55 या 65 kWh की बैटरी दी जा सकती है, जो लगभग 500 किलोमीटर की रेंज देगी. वहीं 2026 में Tata Tiago EV का फेसलिफ्ट वर्जन भी आएगा, जिसमें नया लुक और डिजिटल डैशबोर्ड मिलेगा, हालांकि बैटरी और रेंज पहले जैसी ही रहेगी.

Tata Avinya Sportback