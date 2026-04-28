Ford की इस EV ने 6.87 सेकंड में बना डाला बड़ा रिकॉर्ड, स्पीड के मामले में सबको छोड़ा पीछे

अमेरिकी कंपनी Ford की इलेक्ट्रिक कार Super Cobra Jet 2200 Mustang ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. इस कार ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई रेस में सिर्फ 6.87 सेकंड में लगभग 400 मीटर की दूरी तय की और इस दौरान इसकी रफ्तार 355.67 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई. यह परफॉर्मेंस इतनी तेज है कि इसने पुराने रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ दिया और यह साबित कर दिया कि अब इलेक्ट्रिक कारें भी रेसिंग में बेहद ताकतवर बन चुकी हैं.

इस रिकॉर्ड के पीछे सबसे बड़ा कारण इसकी नई तकनीक है. कार में पहले से हल्की और ज्यादा पावरफुल बैटरी लगाई गई है. इसका सीधा फायदा यह है कि कार का वजन कम हुआ और पावर बढ़ी है, जिससे यह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से दौड़ पाई.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

अगर इसके फीचर्स की बात करें तो यह कार करीब 2,200 हॉर्सपावर की जबरदस्त पावर पैदा करती है. इसमें 32 kWh की बैटरी और 900 वोल्ट का डुअल-मोटर सिस्टम दिया गया है. इतनी ज्यादा पावर के बावजूद इसका वजन लगभग 1500 किलो है, जो इसे और ज्यादा तेज बनाता है. इसी बेहतरीन बैलेंस की वजह से यह कार कुछ ही सेकंड में हवा जैसी रफ्तार पकड़ लेती है.

इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए फोर्ड ने कई सालों से लगातार काम किया है. 2020 में कंपनी ने Cobra Jet 1400 पेश की थी, फिर उसके बाद ज्यादा ताकतवर Super Cobra Jet 1800 आई और अब यह नई 2200 मॉडल उस सफर की सबसे बड़ी कड़ी है. हर नए मॉडल में पावर बढ़ाई गई और वजन कम किया गया, जिससे परफॉर्मेंस लगातार बेहतर होती गई.

कार का इंटीरियर और बैटरी पैक

कार के अंदर भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इसमें खास तरह का क्लच और ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो कार को स्टार्ट होते ही बहुत तेज स्पीड देने में मदद करता है. इसके साथ ही इसमें चार अलग-अलग बैटरी पैक लगाए गए हैं, जिन्हें इस तरह रखा गया है कि कार का बैलेंस बना रहे और रेस के दौरान पकड़ मजबूत रहे.

कुल मिलाकर, यह कार सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि भविष्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितनी ताकतवर और तेज हो सकती हैं. ऐसे में यह साफ संकेत देती है कि आने वाले समय में रेसिंग की दुनिया में भी इलेक्ट्रिक कारों का दबदबा बढ़ने वाला है.

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