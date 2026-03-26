आज के समय में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि डीजल कारों की अहमियत खत्म हो गई है. खासकर बड़ी और लग्जरी गाड़ियों में डीजल इंजन अभी भी एक मजबूत विकल्प माना जाता है. यही वजह है कि Mercedes जैसी कंपनियां आज भी अपने लग्जरी मॉडल्स में डीजल ऑप्शन दे रही हैं. Mercedes G450d इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो दिखाती है कि डीजल कारें आज भी कितनी दमदार और काम की हो सकती हैं.

Mercedes G450d का इंजन और परफॉर्मेंस

Mercedes G450d में स्ट्रेट-सिक्स टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो 367 हॉर्सपावर और 750Nm का टॉर्क देता है. यह पावर इसे बहुत तेज और पावरफुल बनाती है. खास बात ये है कि यह कार इतनी स्मूद और शांत चलती है कि आपको फील भी नहीं होता कि आप डीजल कार चला रहे हैं. यह SUV सिर्फ 6 सेकंड से कम समय में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जो इसे स्पोर्ट्स कार के करीब लाती है. भारी होने के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस शानदार है और हर तरह के रास्तों पर यह आसानी से चल सकती है.

डिजाइन, लग्जरी और इंटीरियर

G450d का डिजाइन क्लासिक G-Wagon जैसा ही है, इसका मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर और शानदार लुक इसे रोड पर सबसे अलग बनाता है. अंदर बैठते ही आपको प्रीमियम फील मिलता है. दरवाजे बंद करने पर जो आवाज आती है, वह इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी को दिखाती है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, नैप्पा लेदर सीट्स, मसाज फीचर और बर्मेस्टर साउंड सिस्टम जैसे कई लग्जरी फीचर्स मिलते हैं. यह कार अंदर से एक लग्जरी रूम जैसा एक्सपीरियंस देती है.

ऑफरोड और ड्राइविंग एक्सपीरियंस

यह SUV सिर्फ शहर के लिए नहीं, बल्कि ऑफरोड के लिए भी बनी है. इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत बॉडी इसे खराब रास्तों पर भी आसानी से चलने लायक बनाती है. अगर आप इसे ऑफरोड ले जाते हैं, तो यह आपको निराश नहीं करेगी. हालांकि, इसकी कीमत और लग्जरी के कारण हर कोई इसे ऑफरोड में चलाने की हिम्मत नहीं करता. फिर भी, यह एक ऐसी कार है जो हर स्थिति में खुद को बेहतर साबित करती है.

कीमत, माइलेज और क्या है कमी?

Mercedes G450d की कीमत करीब 3 करोड़ रुपये है, इसलिए ये काफी महंगी कार है. इसका माइलेज लगभग 8 kmpl है, जो इस सेगमेंट की गाड़ियों के हिसाब से ठीक माना जाता है. हालांकि, इसकी पीछे की सीट पर जगह थोड़ी कम लग सकती है, जो इसकी एक छोटी कमी है. लेकिन इसकी दमदार परफॉर्मेंस, शानदार लुक्स और मजबूत ब्रांड वैल्यू इन कमियों को काफी हद तक पूरा कर देती हैं.

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