क्या गंगा एक्सप्रेसवे पर चलता है फास्टैग का एनुअल पास? सफर करने से पहले जानें हकीकत
Ganga Expressway FASTag Annual Pass: गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि फास्टैग का एनुअल पास मान्य है या नहीं. जानिए टोल भुगतान, नियम और यात्रियों के लिए जरूरी जानकारी.
Ganga Expressway FASTag Annual Pass: गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश में सड़क यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज होने वाली है. मेरठ से प्रयागराज तक फैला यह एक्सप्रेसवे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में गिना जा रहा है. इसके साथ ही यात्रियों के मन में टोल भुगतान और फास्टैग का एनुअल पास को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं. खासतौर पर जो लोग नियमित रूप से लंबी दूरी तय करते हैं, वे यह जानना चाहते हैं कि क्या गंगा एक्सप्रेसवे पर फास्टैग का एनुअल पास मान्य होगा या नहीं.
हाल के दिनों में फास्टैग आधारित टोल सिस्टम को लेकर कई नई जानकारियां सामने आई हैं, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है. ऐसे में यात्रा शुरू करने से पहले सही जानकारी होना बेहद जरूरी है. अगर आप भी जल्द गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले हैं, तो टोल और फास्टैग से जुड़े नियमों को समझ लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.
क्या गंगा एक्सप्रेसवे पर मान्य है फास्टैग एनुअल पास?
गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल भुगतान पूरी तरह फास्टैग आधारित प्रणाली से किया जाएगा. हालांकि फास्टैग एनुअल पास को लेकर स्थिति थोड़ी अलग है. यह सुविधा मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अधीन आने वाले कुछ टोल प्लाजा और मार्गों के लिए बनाई गई है. गंगा एक्सप्रेसवे का संचालन अलग एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, इसलिए यहां फास्टैग एनुअल पास की सुविधा स्वतः लागू नहीं होती.
इसका मतलब यह है कि वाहन चालकों को एक्सप्रेसवे पर तय टोल शुल्क का भुगतान सामान्य फास्टैग के जरिए ही करना होगा. इसलिए यदि किसी यात्री के पास एनुअल पास है, तो भी उसे यात्रा से पहले यह जांच लेना चाहिए कि संबंधित सुविधा इस एक्सप्रेसवे पर मान्य है या नहीं. बिना पुष्टि के टोल छूट मिलने की उम्मीद करना सही नहीं होगा.
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टोल और स्पीड लिमिट को लेकर जान लें जरूरी बातें
गंगा एक्सप्रेसवे को तेज और सुरक्षित यात्रा के लिए तैयार किया गया है. इस एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए स्पीड लिमिट तय की गई है, जिसका पालन करना जरूरी होगा. अधिक गति से वाहन चलाने पर चालान और अन्य कार्रवाई हो सकती है. इसके अलावा पूरे एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व्यवस्था भी लागू की जा सकती है, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा सके. टोल भुगतान के लिए वाहन में सक्रिय FASTag होना जरूरी है.
अगर फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा तो यात्रियों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले फास्टैग रिचार्ज, टोल नियम और स्पीड लिमिट की जानकारी जरूर ले लें. सही तैयारी के साथ किया गया सफर न केवल आसान होगा बल्कि समय की भी अच्छी बचत करेगा.
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