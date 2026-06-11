हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarकार के इंजन के नीचे टपक रहा है पानी? इसे मामूली समझने की गलती पड़ सकती है भारी, जानिए असली वजह

कार के इंजन के नीचे टपक रहा है पानी? इसे मामूली समझने की गलती पड़ सकती है भारी, जानिए असली वजह

Engine Water Leak: कार के इंजन के नीचे पानी दिखना हमेशा सामान्य नहीं होता. यह एसी ड्रेनेज भी हो सकता है और कूलेंट लीक का संकेत भी. जानिए इसकी वजह और कब सतर्क होना जरूरी है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 11 Jun 2026 01:44 PM (IST)
Preferred Sources

Engine Water Leak: कई बार कार पार्क करने के बाद लोग देखते हैं कि इंजन के नीचे या गाड़ी के बीच वाले हिस्से से पानी टपक रहा है. ज्यादातर लोग इसे सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना सही नहीं होता. कुछ स्थितियों में यह पूरी तरह सामान्य हो सकता है, जबकि कुछ मामलों में यह वाहन में किसी तकनीकी समस्या का संकेत भी हो सकता है. खासकर गर्मियों में एसी का अधिक उपयोग करने वाले वाहन मालिकों को यह स्थिति अक्सर देखने को मिलती है. 

हालांकि अगर पानी की जगह कोई दूसरा तरल पदार्थ निकल रहा हो या लगातार ज्यादा मात्रा में रिसाव हो रहा हो, तो तुरंत जांच करवाना जरूरी हो जाता है. ऐसे संकेतों को समय रहते समझ लेना बड़े खर्च और वाहन को होने वाले नुकसान से बचा सकता है. आइए जानते हैं कि कार के नीचे पानी टपकने के पीछे कौन-कौन सी वजहें हो सकती हैं.

एसी चलाने के बाद पानी टपकना हो सकता है सामान्य

अगर आपने कार का एसी लंबे समय तक चलाया है और उसके बाद वाहन के नीचे साफ पानी दिखाई देता है, तो आमतौर पर चिंता की जरूरत नहीं होती. दरअसल एसी सिस्टम हवा की नमी को खींचता है और यह नमी पानी में बदलकर ड्रेनेज पाइप के जरिए बाहर निकलती है. यही कारण है कि कार के नीचे पानी की छोटी मात्रा जमा दिखाई दे सकती है. यह प्रक्रिया पूरी तरह सामान्य होती है और लगभग सभी आधुनिक कारों में देखने को मिलती है. 

खासकर गर्म और उमस वाले मौसम में पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है. यदि पानी साफ और बिना किसी गंध के है, तो आमतौर पर यह एसी सिस्टम से निकला कंडेनसेशन वाटर होता है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं होती.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से फायदा या नुकसान? किसानों, ग्राहकों और ऑटो सेक्टर पर क्या होगा इसका असर

कब हो सकती है बड़ी समस्या और क्या करें?

अगर वाहन के नीचे निकलने वाला तरल साफ पानी जैसा नहीं दिखता या उसमें रंग और गंध महसूस होती है, तो मामला गंभीर हो सकता है. कई बार यह इंजन कूलेंट के रिसाव का संकेत होता है. कूलेंट आमतौर पर हरे, गुलाबी या नारंगी रंग का हो सकता है और इसकी कमी इंजन के अधिक गर्म होने का कारण बन सकती है. इसके अलावा रेडिएटर, पाइप या कूलिंग सिस्टम में खराबी होने पर भी रिसाव शुरू हो सकता है. 

अगर आपको बार-बार तरल पदार्थ टपकता दिखाई दे या इंजन का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने लगे, तो तुरंत सर्विस सेंटर पर जांच करवानी चाहिए. नियमित मेंटेनेंस और समय पर निरीक्षण से ऐसी समस्याओं को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ा जा सकता है. इसलिए कार के नीचे पानी या किसी भी प्रकार का तरल दिखने पर उसकी प्रकृति को समझना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहद जरूरी है.

यह भी पढ़ें: क्या 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी देश की सबसे सस्ती EV? जानिए EMI और राइवल्स

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
Car Maintenance Car Water Leak Engine Water Leak Coolant Leak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
बिहार
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
विश्व
भारत के दोस्तों को धमका रहा पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड तुर्किए, कहा- 'आग भड़काई तो...'
भारत के दोस्तों को धमका रहा पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड तुर्किए, कहा- 'आग भड़काई तो...'
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
Advertisement

वीडियोज

Cockroach Janta Party: दीपके ने कहा, 'सरप्राइज!' दिल्ली से पहुंचे मुंबई, आज बड़ा प्रदर्शन! ABPLIVE
Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
बिहार
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
विश्व
भारत के दोस्तों को धमका रहा पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड तुर्किए, कहा- 'आग भड़काई तो...'
भारत के दोस्तों को धमका रहा पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड तुर्किए, कहा- 'आग भड़काई तो...'
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
बॉलीवुड
Tanu Weds Manu 3: फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी कंगना-माधवन की जोड़ी, 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
कंगना-माधवन की 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
इंडिया
लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी ममता के साथ 'खेला', एक और विकेट गिरा, अब कितनी पावर
लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी ममता के साथ 'खेला', एक और विकेट गिरा, अब कितनी पावर
हेल्थ
Daily Walking Distance: एक दिन में कितने किलोमीटर चलना होता है ठीक, इससे ज्यादा चले तो कितना खतरा?
एक दिन में कितने किलोमीटर चलना होता है ठीक, इससे ज्यादा चले तो कितना खतरा?
एग्रीकल्चर
देश के 197 जिलों के लिए आफत बनेगा अल नीनो, ऐसे बचाएं अपना खेत?
देश के 197 जिलों के लिए आफत बनेगा अल नीनो, ऐसे बचाएं अपना खेत?
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
Embed widget