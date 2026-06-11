कार के इंजन के नीचे टपक रहा है पानी? इसे मामूली समझने की गलती पड़ सकती है भारी, जानिए असली वजह

Engine Water Leak: कई बार कार पार्क करने के बाद लोग देखते हैं कि इंजन के नीचे या गाड़ी के बीच वाले हिस्से से पानी टपक रहा है. ज्यादातर लोग इसे सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना सही नहीं होता. कुछ स्थितियों में यह पूरी तरह सामान्य हो सकता है, जबकि कुछ मामलों में यह वाहन में किसी तकनीकी समस्या का संकेत भी हो सकता है. खासकर गर्मियों में एसी का अधिक उपयोग करने वाले वाहन मालिकों को यह स्थिति अक्सर देखने को मिलती है.

हालांकि अगर पानी की जगह कोई दूसरा तरल पदार्थ निकल रहा हो या लगातार ज्यादा मात्रा में रिसाव हो रहा हो, तो तुरंत जांच करवाना जरूरी हो जाता है. ऐसे संकेतों को समय रहते समझ लेना बड़े खर्च और वाहन को होने वाले नुकसान से बचा सकता है. आइए जानते हैं कि कार के नीचे पानी टपकने के पीछे कौन-कौन सी वजहें हो सकती हैं.

एसी चलाने के बाद पानी टपकना हो सकता है सामान्य

अगर आपने कार का एसी लंबे समय तक चलाया है और उसके बाद वाहन के नीचे साफ पानी दिखाई देता है, तो आमतौर पर चिंता की जरूरत नहीं होती. दरअसल एसी सिस्टम हवा की नमी को खींचता है और यह नमी पानी में बदलकर ड्रेनेज पाइप के जरिए बाहर निकलती है. यही कारण है कि कार के नीचे पानी की छोटी मात्रा जमा दिखाई दे सकती है. यह प्रक्रिया पूरी तरह सामान्य होती है और लगभग सभी आधुनिक कारों में देखने को मिलती है.

खासकर गर्म और उमस वाले मौसम में पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है. यदि पानी साफ और बिना किसी गंध के है, तो आमतौर पर यह एसी सिस्टम से निकला कंडेनसेशन वाटर होता है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं होती.

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कब हो सकती है बड़ी समस्या और क्या करें?

अगर वाहन के नीचे निकलने वाला तरल साफ पानी जैसा नहीं दिखता या उसमें रंग और गंध महसूस होती है, तो मामला गंभीर हो सकता है. कई बार यह इंजन कूलेंट के रिसाव का संकेत होता है. कूलेंट आमतौर पर हरे, गुलाबी या नारंगी रंग का हो सकता है और इसकी कमी इंजन के अधिक गर्म होने का कारण बन सकती है. इसके अलावा रेडिएटर, पाइप या कूलिंग सिस्टम में खराबी होने पर भी रिसाव शुरू हो सकता है.

अगर आपको बार-बार तरल पदार्थ टपकता दिखाई दे या इंजन का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने लगे, तो तुरंत सर्विस सेंटर पर जांच करवानी चाहिए. नियमित मेंटेनेंस और समय पर निरीक्षण से ऐसी समस्याओं को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ा जा सकता है. इसलिए कार के नीचे पानी या किसी भी प्रकार का तरल दिखने पर उसकी प्रकृति को समझना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहद जरूरी है.

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