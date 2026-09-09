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हिंदी न्यूज़ऑटो7 Seater Car पर FASTag Annual Pass मिलेगा या नहीं? NHAI ने किया साफ

7 Seater Car पर FASTag Annual Pass मिलेगा या नहीं? NHAI ने किया साफ

क्या 7-सीटर एसयूवी और थ्री-रो कारों के लिए फास्टैग एनुअल पास बंद कर दिया गया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इस पर आधिकारिक सफाई जारी कर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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अगर आप भी लंबी यात्रा हमेशा करते हैं तो टोल नियम तो जरूर जानतें होंगे. हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए आपको टोल देना पड़ता है. लेकिन पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी खबरें तेजी से फैल रही थीं कि सरकार ने 6-सीटर, 7-सीटर और थ्री-रो वाली एसयूवी व कारों के लिए एनुअल पास की सुविधा को पूरी तरह से बंद कर दिया है.

आपको बता दें कि, इन खबरों ने बड़ी फैमिली कार और एसयूवी रखने वाले मालिकों के बीच भ्रम और चिंता पैदा कर दी थी. लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है. NHAI ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह से गलत और फर्जी बताया है. जबकि पुष्टि की है कि सभी 7-सीटर वाहनों को यह पास मिलता रहेगा.

NHAI ने क्या कहा?

बता दें कि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही दावों के बाद NHAI ने स्पष्ट किया है कि, अथॉरिटी ने साफ तौर पर कहा कि यह दावा कि 3-रो या 7-सीटर कारों के लिए एनुअल पास बंद नहीं किया गया है. NHAI के मुताबिक, कोई भी प्राइवेट या गैर-व्यावसायिक कार, जीप या वैन, जिसके पास एक्टिव और वैध फास्टैग है वह इस एनुअल पास सुविधा का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से पात्र है. वहीं, इसके अलावा NHAI ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी फेक खबर पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी को ही सही मानें.

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कौन से वाहन हैं वैलिड?

जानकारी दें दे कि, NHAI के नियमों के अनुसार वाहन की सीटिंग कैपेसिटी के आधार पर एनुअल पास में कोई भेदभाव नहीं किया जाता. इस सुविधा के लिए मुख्य शर्त यह है कि गाड़ी का इस्तेमाल निजी काम के लिए किया जाना चाहिए. वाहन का क्लासिफिकेशन वाहन डेटाबेस में प्राइवेट कार, जीप या वैन के रूप में दर्ज होना अनिवार्य है.

अगर आपकी 7-सीटर कार कमर्शियल या पीली नंबर प्लेट पर रजिस्टर्ड है तो उसे एनुअल पास की सुविधा नहीं दी जाएगी. केवल निजी काली/सफेद नंबर प्लेट वाली गाड़ियां ही इसके योग्य हैं.


7 Seater Car पर FASTag Annual Pass मिलेगा या नहीं? NHAI ने किया साफ

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क्या है कीमत और मिलने वाले फायदे

बता दें कि, फास्टैग एनुअल पास योजना राष्ट्रीय राजमार्गों पर बार-बार यात्रा करने वाले चालकों को टोल खर्च में बड़ी बचत देती है. इस योजना के तहत वाहन मालिक को एक निश्चित वार्षिक शुल्क का भुगतान करना होता है.

वहीं, यह पास जारी होने की तारीख से 1 साल या कुल 200 ट्रिप्स तक वैध रहता है. इसके लागू होने के बाद चुनिंदा नेशनल हाईवे टोल प्लाजा से गुजरते समय चालक को हर बार अलग से टोल चार्ज नहीं चुकाना पड़ता जिससे न केवल पैसों की बचत होती है बल्कि टोल बूथों पर लगने वाला समय भी काफी घट जाता है.


7 Seater Car पर FASTag Annual Pass मिलेगा या नहीं? NHAI ने किया साफ

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कैसे करें एनुअल पास के लिए अप्लाई?

अगर आपके पास पहले से एक्टिव FASTag है और आप अपनी 7-सीटर कार के लिए एनुअल पास एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी एजेंट के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इसके लिए NHAI के आधिकारिक मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा या NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट का ही उपयोग करें.

इसके बाद ऐप पर जाकर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें जहां VAHAN डेटाबेस से पात्रता सत्यापित की जाएगी. वेरिफिकेशन पूरा होते ही तय शुल्क का भुगतान करके लगभग 2 घंटे के भीतर अपने वर्तमान फास्टैग पर ही एनुअल पास एक्टिवेट कराया जा सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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