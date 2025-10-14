हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Victoris ने आते ही कर दिया कमाल! एक महीने में बिक गईं इतनी यूनिट्स, जानें कीमत

Maruti Victoris ने आते ही कर दिया कमाल! एक महीने में बिक गईं इतनी यूनिट्स, जानें कीमत

Maruti की नई SUV ने लॉन्च होते ही बाजार में छा गई है. 28 Kmpl माइलेज, हाइब्रिड इंजन और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये SUV Harrier और Safari को पीछे छोड़ रही है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Oct 2025 12:18 PM (IST)
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए सितंबर 2025 खास रहा क्योंकि Maruti Suzuki Victoris SUV को सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था, और लॉन्च के पहले ही महीने में इसे 4,261 ग्राहकों ने खरीदा. मिडसाइज SUV सेगमेंट में कदम रखते ही इसने बेहतर प्रदर्शन किया है. इस नई SUV ने Tata Harrier, Safari और Honda Elevate जैसी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है. आइए इसकी कीमत, इंजन और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

कितनी है कीमत?

  • Maruti Suzuki Victoris की कीमत 10.49 लाख से 19.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक रखी गई है. यह अपनी सिब्लिंग Grand Vitara से करीब 50,000 सस्ती है, जिससे यह SUV बजट-कॉन्शस ग्राहकों के लिए और भी  बेहतर बन जाती है. कंपनी ने इसे LXI, VXI, ZXI, ZXI(O), ZXI+ और ZXI+(O) जैसे कई वेरिएंट्स में उतारा है. इसमें तीन पावरट्रेन ऑप्शन -पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और S-CNG दिए गए हैं, ताकि हर ग्राहक अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार वेरिएंट चुन सके.

इंटीरियर और फीचर्स

  • Maruti Suzuki Victoris का इंटीरियर लग्जरी और टेक्नोलॉजी का बेहतर कॉम्बिनेशन है. कंपनी ने इसे “Got It All SUV” टैगलाइन के साथ पेश किया है, और इसके केबिन को देखकर यह नाम बिल्कुल सही लगता है. इसमें 10.54-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, एलेक्सा ऑटो इंटीग्रेशन, जेस्चर-कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट, और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, और 360° HD कैमरा व्यू जैसी सुविधाएँ इसे अपने सेगमेंट की सबसे प्रीमियम SUV बनाती हैं.

सेफ्टी और ADAS

  • Maruti Suzuki Victoris सेफ्टी के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है. इसे भारत NCAP (BNCAP) और ग्लोबल NCAP (GNCAP) से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. यह Maruti की पहली SUV है जिसमें Level-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) दिया गया है. सेफ्टी फीचर्स में ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स, TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ब्रेक होल्ड, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, और ऑटो 360-डिग्री कैमरा सिस्टम शामिल हैं. इन सभी फीचर्स की बदौलत Victoris को भारतीय सड़कों पर सबसे सुरक्षित SUVs में गिना जा रहा है.

इंजन और माइलेज

  • Maruti Suzuki Victoris तीन पावरफुल इंजन ऑप्शंस में उपलब्ध है. इसका 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 103 hp पावर और 122 Nm टॉर्क जनरेट करता है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. वहीं, 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों से पावर लेता है, जो कुल 116 hp का आउटपुट और 28 kmpl तक का बेहतर माइलेज देता है. 

हुंडई क्रेटा को दे टती है टक्कर 

बता दें कि मारुति सुजुकी विक्टोरिस सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा को टक्कर देती है. क्रेटा का पेट्रोल वेरिएंट 11.11 लाख रुपये से शुरू होता है, जबकि इसका ऑटोमैटिक (IVT) वेरिएंट 15.99 लाख रुपये से मिलता है. क्रेटा में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वाले दो वेरिएंट SX (O) और SX (O) DT आते हैं, जो 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ दिए जाते हैं. इनकी कीमत - 20.19 लाख रुपये और 20.34 लाख रुपये है.

Published at : 14 Oct 2025 12:18 PM (IST)
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
