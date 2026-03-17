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हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल की टेंशन खत्म! Splendor से Activa तक सब हो जाएंगे इलेक्ट्रिक, बस करना होगा ये काम

पेट्रोल की टेंशन खत्म! Splendor से Activa तक सब हो जाएंगे इलेक्ट्रिक, बस करना होगा ये काम

EV Conversion Kit: इस किट में मोटर, कंट्रोलर, बैटरी-डिस्प्ले और अन्य जरूरी पार्ट्स दिए जाते हैं जिससे गाड़ी कम खर्च में चलती है. इसके जरिए गाड़ी को पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में बदला जा सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 17 Mar 2026 12:43 PM (IST)
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आज के समय में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते लोगों की जेब पर इसका काफी असर पड़ता है. ऐसे में लोगों को सस्ते और बेहतर ऑप्शन्स की तलाश रहती है. इसी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. अब मार्केट में एक एक नया तरीका सामने आया है, जिसके चलते आप अपनी पुरानी पेट्रोल बाइक या स्कूटर को इलेक्ट्रिक में बदल सकते हैं. 

यह नई तकनीक कोई और नहीं बल्कि EV कन्वर्जन किट है, जिसकी मदद से आप अपनी पुरानी बाइक या स्कूटर को आसानी से इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में बदल सकते हैं. इसमें पेट्रोल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी लगा दी जाती है, जिससे गाड़ी बिना पेट्रोल के चलने लगती है. आप इसमें अपनी Hero Splendor बाइक और Honda Activa स्कूटर को भी इलेक्ट्रिक में बदल सकते हैं. 

ये कंपनियां ऑफर करती हैं EV कन्वर्जन किट

भारत में कई कंपनियां इस तरह की किट बना रही हैं. जैसे मुंबई की GoGoA1 कंपनी कई पॉपुलर बाइक्स और स्कूटर के लिए ये किट देती है, वहीं Honda Activa जैसे स्कूटर के लिए भी खास किट मौजूद है. इसके अलावा Just Electric और Green Tiger जैसी कंपनियां भी अलग-अलग तरह की किट्स ऑफर कर रही हैं. इनमें कुछ किट पेट्रोल और बैटरी दोनों पर चलने की सुविधा देती हैं.

कीमत की बात करें तो इन EV कन्वर्जन किट्स की शुरुआती कीमत लगभग 35 हजार रुपये से शुरू होती है और बैटरी के साथ यह करीब 90 हजार 95 हजार रुपये तक जा सकती है. अलग-अलग मॉडल और फीचर्स के हिसाब से इनकी कीमत भी बदलती रहती है. 

किन खास फीचर्स के साथ आती हैं किट्स?

इन किट्स में मोटर, कंट्रोलर, बैटरी, डिस्प्ले और अन्य जरूरी पार्ट्स दिए जाते हैं जिससे गाड़ी स्मूद और कम खर्च में चलती है. कई किट्स में स्मार्ट फीचर्स, डिजिटल डिस्प्ले और अलग-अलग राइडिंग मोड भी मिलते हैं, जिससे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है. 

आपके लिए जानना जरूरी है कि इस किट को लगवाने के लिए RTO की मंजूरी लेना जरूरी होता है और केवल सर्टिफाइड किट ही इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि सेफ्टी बनी रहे और कोई कानूनी समस्या न हो.

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Published at : 17 Mar 2026 12:43 PM (IST)
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TVS Jupiter Honda Activa Hero Splendor EV Conversion Kit
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