हर महीने पेट्रोल पर बचेंगे हजारों रुपये, जानिए शहर की सबसे किफायती बाइक

City Commuter Bike: पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का महीने का बजट बिगाड़ दिया है. खासतौर पर उन लोगों के लिए जो रोजाना ऑफिस, कॉलेज या काम के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल खर्च एक बड़ी चिंता बन चुका है. ऐसे में ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है. अगर आपकी बाइक कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तय करती है, तो हर महीने अच्छी खासी बचत हो सकती है.

यही वजह है कि आजकल लोग सिर्फ स्टाइल या पावर नहीं, बल्कि माइलेज को भी खरीदारी का सबसे बड़ा आधार मान रहे हैं. शहर में रोजाना चलने वाले राइडर्स के लिए ऐसी बाइक चुनना जरूरी है जो कम खर्च में भरोसेमंद प्रदर्शन दे और लंबे समय तक जेब पर बोझ न बने.

ज्यादा माइलेज वाली बाइक क्यों है फायदे का सौदा?

शहर के ट्रैफिक में बार-बार रुकना और चलना पड़ता है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ जाती है. ऐसे में कम्यूटर सेगमेंट की माइलेज फ्रेंडली बाइक सबसे बेहतर विकल्प मानी जाती हैं. 100cc से 125cc इंजन वाली बाइक्स आमतौर पर बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देती हैं. यही कारण है कि इस सेगमेंट की बाइक्स लाखों लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं. हीरो स्प्लेंडर प्लस और होंडा शाइन 100 जैसी बाइक्स आज भी माइलेज के मामले में सबसे भरोसेमंद विकल्प मानी जाती हैं.

अगर कोई बाइक 65 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, तो महीने भर में फ्यूल पर होने वाला खर्च काफी कम हो सकता है. इसके अलावा इन बाइक्स का मेंटेनेंस खर्च भी कम होता है और स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं. इसलिए कम्यूटर बाइक सिर्फ माइलेज ही नहीं, बल्कि कुल खर्च के मामले में भी फायदे का सौदा साबित होती है.

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सही राइडिंग आदतें भी बढ़ा सकती हैं बचत

सिर्फ अच्छी माइलेज वाली बाइक खरीदना ही काफी नहीं है. सही राइडिंग स्टाइल भी फ्यूल बचाने में अहम भूमिका निभाती है. तेज एक्सीलेरेशन, बार-बार हार्ड ब्रेकिंग और जरूरत से ज्यादा स्पीड पर बाइक चलाने से पेट्रोल की खपत बढ़ सकती है. समय पर सर्विसिंग, सही टायर प्रेशर और साफ एयर फिल्टर भी बेहतर माइलेज बनाए रखने में मदद करते हैं. कई लोग छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही आदतें हर महीने फ्यूल खर्च में बड़ा फर्क ला सकती हैं.

अगर आप रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं, तो एक माइलेज फ्रेंडली बाइक और सही राइडिंग तकनीक का मेल आपकी जेब पर पड़ने वाले बोझ को काफी हद तक कम कर सकता है. यही वजह है कि आज के समय में ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक को सबसे समझदारी भरा निवेश माना जा रहा है.

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