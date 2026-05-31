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हर महीने पेट्रोल पर बचेंगे हजारों रुपये, जानिए शहर की सबसे किफायती बाइक

City Commuter Bike: अगर आप रोजाना बाइक से सफर करते हैं तो एक अच्छी माइलेज वाली बाइक हर महीने आपके काफी पैसे बचा सकती है. जानिए शहर में चलाने के लिए किफायती बाइक क्यों है समझदारी भरा विकल्प.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 31 May 2026 11:48 AM (IST)
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City Commuter Bike: पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का महीने का बजट बिगाड़ दिया है. खासतौर पर उन लोगों के लिए जो रोजाना ऑफिस, कॉलेज या काम के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल खर्च एक बड़ी चिंता बन चुका है. ऐसे में ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है. अगर आपकी बाइक कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तय करती है, तो हर महीने अच्छी खासी बचत हो सकती है. 

यही वजह है कि आजकल लोग सिर्फ स्टाइल या पावर नहीं, बल्कि माइलेज को भी खरीदारी का सबसे बड़ा आधार मान रहे हैं. शहर में रोजाना चलने वाले राइडर्स के लिए ऐसी बाइक चुनना जरूरी है जो कम खर्च में भरोसेमंद प्रदर्शन दे और लंबे समय तक जेब पर बोझ न बने.

ज्यादा माइलेज वाली बाइक क्यों है फायदे का सौदा?

शहर के ट्रैफिक में बार-बार रुकना और चलना पड़ता है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ जाती है. ऐसे में कम्यूटर सेगमेंट की माइलेज फ्रेंडली बाइक सबसे बेहतर विकल्प मानी जाती हैं. 100cc से 125cc इंजन वाली बाइक्स आमतौर पर बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देती हैं. यही कारण है कि इस सेगमेंट की बाइक्स लाखों लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं. हीरो स्प्लेंडर प्लस और होंडा शाइन 100 जैसी बाइक्स आज भी माइलेज के मामले में सबसे भरोसेमंद विकल्प मानी जाती हैं.

अगर कोई बाइक 65 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, तो महीने भर में फ्यूल पर होने वाला खर्च काफी कम हो सकता है. इसके अलावा इन बाइक्स का मेंटेनेंस खर्च भी कम होता है और स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं. इसलिए कम्यूटर बाइक सिर्फ माइलेज ही नहीं, बल्कि कुल खर्च के मामले में भी फायदे का सौदा साबित होती है.

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सही राइडिंग आदतें भी बढ़ा सकती हैं बचत

सिर्फ अच्छी माइलेज वाली बाइक खरीदना ही काफी नहीं है. सही राइडिंग स्टाइल भी फ्यूल बचाने में अहम भूमिका निभाती है. तेज एक्सीलेरेशन, बार-बार हार्ड ब्रेकिंग और जरूरत से ज्यादा स्पीड पर बाइक चलाने से पेट्रोल की खपत बढ़ सकती है. समय पर सर्विसिंग, सही टायर प्रेशर और साफ एयर फिल्टर भी बेहतर माइलेज बनाए रखने में मदद करते हैं. कई लोग छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही आदतें हर महीने फ्यूल खर्च में बड़ा फर्क ला सकती हैं. 

अगर आप रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं, तो एक माइलेज फ्रेंडली बाइक और सही राइडिंग तकनीक का मेल आपकी जेब पर पड़ने वाले बोझ को काफी हद तक कम कर सकता है. यही वजह है कि आज के समय में ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक को सबसे समझदारी भरा निवेश माना जा रहा है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 31 May 2026 11:48 AM (IST)
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Best Mileage Bike Fuel Efficient Motorcycle City Commuter Bike Budget Bike India High Mileage Bike
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