भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है और कई कंपनियां अपने नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं. वहीं, Elon Musk की कंपनी Tesla भी अपनी इलेक्ट्रिक SUV Model Y भारत में बेच रही है. हालांकि नई रिपोर्ट्स बताती हैं कि नवंबर 2025 का महीना Tesla के लिए बिक्री के मामले में कमजोर रहा और कंपनी की बिक्री में noticeable गिरावट दर्ज की गई. आइए विस्तार से जानते हैं कि नवंबर 2025 में Tesla ने कितनी कारें बेचीं?

नवंबर में Tesla का हाल

रिपोर्ट्स के अनुसार, Tesla ने नवंबर में भारत में केवल 48 यूनिट्स बेचीं. यह संख्या कंपनी की ग्लोबल पॉपुलेरिटी की तुलना में काफी कम मानी जा रही है. दुनिया के कई देशों में Tesla की कारें बड़ी तेजी से बिकती हैं, लेकिन भारत में इसका बाजार अभी धीरे-धीरे डेवलप हो रहा है.

भारत में Tesla बढ़ा रही है अपनी मौजूदगी

कम बिक्री के बावजूद Tesla भारत में अपने विस्तार को जारी रखे हुए है. जुलाई में कंपनी ने मुंबई में अपना पहला शोरूम खोला और इसके बाद दिल्ली एयरोसिटी में दूसरा शोरूम शुरू किया. नवंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में Tesla ने गुरुग्राम में अपना “ऑल इन वन सेंटर” भी शुरू किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी भारत में लंबे समय के लिए तैयारी कर रही है.

भारत में Tesla की कौन-सी कार उपलब्ध है?

फिलहाल Tesla भारत में केवल Model Y बेच रही है. इसकी पॉपुलेरिटी धीरे-धीरे बढ़ रही है और कई खरीदार इसे एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार के रूप में पसंद कर रहे हैं.

Tesla Model Y की फीचर्स

Tesla Model Y कई मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है. इसमें 15.4 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स, एंबिएंट लाइटिंग, रियर-व्हील ड्राइव सेटअप, 9 स्पीकर साउंड सिस्टम, AEB सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग और टिंटेड ग्लास रूफ शामिल हैं. ये सभी फीचर्स इसे अपने सेगमेंट में ज्यादा प्रीमियम फील कराते हैं. Tesla Model Y दो बैटरी विकल्पों के साथ मिलती है. कम रेंज वाला मॉडल लगभग 500 किलोमीटर तक चल सकता है, जबकि लॉन्ग रेंज मॉडल लगभग 622 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है. यह रेंज लंबी दूरी की ड्राइव के लिए काफी बेहतर मानी जाती है.

Tesla Model Y की कीमत

कंपनी ने Model Y की एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रखी है, जबकि इसका लॉन्ग रेंज टॉप वेरिएंट 67.89 लाख तक जाता है. इस कीमत पर यह कार भारत के प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में अपनी जगह बनाती है.

