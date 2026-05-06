Ola-Bajaj को पछाड़ TVS ने बिक्री में हासिल की टॉप-1 पोजीशन, जानिए पूरी सेल्स रिपोर्ट

आजकल भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर का यूज तेजी से बढ़ रहा है. पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती कीमतों के चलते लोग अब इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि हर महीने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री के आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. अप्रैल 2026 के बिक्री आंकड़ों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां जहां कई कंपनियों की रैंकिंग बदल गई और कुछ कंपनियों ने शानदार ग्रोथ हासिल की.

किस कंपनी ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर किए सेल?

अप्रैल 2026 में टीवीएस (TVS) ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचकर नंबर-1 पोजीशन हासिल कर ली. कंपनी ने लगभग 37,661 यूनिट्स बेची और इसकी बिक्री में सालाना आधार पर करीब 96 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली. इसका मतलब है कि लोगों का भरोसा इस ब्रांड पर काफी तेजी से बढ़ा है.

वहीं दूसरे नंबर पर Bajaj Auto का नाम है, जिसने करीब 32,883 स्कूटर बेचे. इसकी बिक्री में भी करीब 72 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो दिखाता है कि बजाज का इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

तीसरे नंबर पर एथर एनर्जी का नाम है, जिसने 27,024 यूनिट्स बेची. खास बात यह है कि एथर की बिक्री लगभग दोगुनी हो गई है, जो इसकी बढ़ती पॉपुलेरिटी को दिखाता है. हीरो विडा (Hero Vida) चौथे नंबर पर रही और इसकी बिक्री में भी तेज बढ़ोतरी हुई. वहीं ओला इलेक्ट्रिक बिक्री के मामले में अब पांचवें नंबर पर लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने अपनी पकड़ बनाए रखी और धीरे-धीरे सुधार कर रही है.

छठे, सातवें और आठवें नंबर पर कौन?

इसके अलावा कुछ छोटी और नई कंपनियों ने भी सेल्स के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया छठे नंबर पर ग्रीव्स ने 6,884 यूनिट्स सेल की है. सातवें नंबर पर रिवर मोबिलिटी का नाम है, जिसने करीब 302 फीसदी की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है. इसके अलावा बीगॉस आठवें नंबर पर है, जिसने 133 फीसदी बढ़ोतरी हासिल की है.

अप्रैल 2026 की तुलना में मार्च में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री काफी ज्यादा थी, क्योंकि उस समय सरकारी सब्सिडी खत्म होने से पहले लोगों ने तेजी से खरीदारी की थी. अप्रैल में यही वजह रही कि बिक्री थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी मार्केट मजबूत बना हुआ है. सेल के आंकड़े बताते हैं कि इस समय टीवीएस, बजाज और एथर जैसे ब्रांड सबसे आगे हैं, जबकि ओला और दूसरी कंपनियां भी धीरे-धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर रही हैं

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