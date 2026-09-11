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न DL न RC की जरूरत, बिना चालान के डर के इन स्कूटर को चला सकते हैं आप

इन स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इनकी कम कीमत और आसान इस्तेमाल है. अगर किसी शख्स को रोजाना कुछ किलोमीटर ही सफर करना है और हाई स्पीड की जरूरत नहीं है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 11 Sep 2026 03:34 PM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग तेजी से बढ़ रही है. खासकर ऐसे कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर लोगों के लिए आकर्षक हैं, जिनकी स्पीड कम होने के कारण इन्हें चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती. ऐसे स्कूटर रोजाना छोटे सफर, बाजार जाने या आसपास आने-जाने के लिए जरूरी हो सकते हैं. यहां हम आपको ऐसे ही किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कीमत सिर्फ 47 हजार रुपये से शुरू होती है.

खास बात यह है कि इन इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, जिनकी पावर 250W से कम और टॉप स्पीड 25 kmph से कम है. हालांकि, किसी मॉडल को खरीदने से पहले स्पेसिफिकेशन और लागू नियमों की जांच करना बेहद जरूरी है.

Okinawa Lite

Okinawa Lite इस लिस्ट में शामिल एक सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है. इसकी कीमत करीब 69,093 रुपये है. इसमें 1.25kWh बैटरी और 250W मोटर दी गई है. कंपनी के मुताबिक, यह एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 60 किलोमीटर तक चल सकता है. इसे पूरी तरह चार्ज करने में करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं.

न DL न RC की जरूरत, बिना चालान के डर के इन स्कूटर को चला सकते हैं आप

Gemopai Ryder

Gemopai Ryder की कीमत करीब 70,850 रुपये है. इसमें 250W मोटर के साथ 1.7kWh बैटरी मिलती है. कंपनी के दावे के अनुसार, यह स्कूटर फुल चार्ज में करीब 120 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है. इसकी बैटरी को चार्ज करने में करीब 4 घंटे लगते हैं.

Yulu Wynn

कम कीमत वाले ऑप्शन में Yulu Wynn भी शामिल है. इसकी कीमत करीब 55,555 रुपये है. इसमें 19.3Ah बैटरी दी गई है और कंपनी के अनुसार इसकी रेंज करीब 68 किलोमीटर है. इसकी खासियत यह है कि इसे स्मार्टफोन से कनेक्ट करके स्टार्ट किया जा सकता है, यानी इसमें कीलेस सिस्टम मिलता है.

e-Sprinto Roamy

e-Sprinto Roamy की कीमत करीब 54,999 रुपये है. इसमें 250W BLDC मोटर दी गई है. कंपनी के मुताबिक, यह स्कूटर एक बार चार्ज करने पर करीब 100 किलोमीटर तक चल सकता है. इसकी बैटरी को फुल चार्ज करने में करीब 4 से 5 घंटे का समय लगता है.

Zelio Little Gracy

अगर कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, तो Zelio Little Gracy भी एक विकल्प है. इसकी कीमत करीब 49,500 रुपये बताई गई है. इसमें 1.5kW इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है और कंपनी के अनुसार यह एक बार चार्ज होने पर करीब 60 से 90 किलोमीटर तक चल सकता है.

न DL न RC की जरूरत, बिना चालान के डर के इन स्कूटर को चला सकते हैं आप

Komaki XGT KM

इस लिस्ट में Komaki XGT KM सबसे किफायती ऑप्शन में से एक है. इसकी कीमत करीब 46,924 रुपये है. इसमें 60V 28Ah बैटरी दी गई है. कंपनी के मुताबिक, यह एक बार चार्ज करने पर करीब 60 से 65 किलोमीटर की रेंज दे सकता है. बैटरी को फुल चार्ज होने में करीब 4 घंटे लगते हैं. ऐसे में आपके लिए कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना काफी किफायती हो सकता है. 

छोटे सफर के लिए यूजफुल

इन स्कूटरों की सबसे बड़ी खासियत इनकी कम कीमत और आसान इस्तेमाल है. अगर किसी शख्स को रोजाना कुछ किलोमीटर ही सफर करना है और हाई स्पीड की जरूरत नहीं है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर काम आ सकते हैं. कम स्पीड की वजह से इन्हें सामान्य पेट्रोल स्कूटर की तुलना में चलाना भी आसान हो सकता है.

इनकी कम टॉप स्पीड को देखते हुए इन्हें हाईवे या तेज रफ्तार वाले लंबे सफर के लिए सही विकल्प नहीं माना जा सकता. खरीदारी से पहले स्कूटर की मोटर पावर, टॉप स्पीड, बैटरी, रेंज और अपने शहर में सर्विस की उपलब्धता जरूर देखनी चाहिए. साथ ही, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से जुड़े मौजूदा नियमों की भी पुष्टि कर लेना बेहतर रहेगा. ऐसे में कहा जा सकता है कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम मॉडल की आधिकारिक कैटेगरी के आधार पर जरूर जांच लेने चाहिए. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 11 Sep 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Affordable Scooters Okinawa Lite Gemopai Ryder
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