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हिंदी न्यूज़ऑटोElectric Scooter vs Electric Bike: कीमत, रेंज और परफॉर्मेंस में कौन है ज्यादा फायदे का सौदा

Electric Scooter vs Electric Bike: कीमत, रेंज और परफॉर्मेंस में कौन है ज्यादा फायदे का सौदा

Electric Scooter vs Electric Bike: इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइक दोनों ही भविष्य की जरूरत बनते जा रहे हैं. खरीदने से पहले जानें रेंज, कीमत, परफॉर्मेंस और कौन-सा विकल्प आपके लिए बेहतर रहेगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 May 2026 06:41 AM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और कम खर्च के कारण अब लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. लेकिन नई ईवी खरीदते समय लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना बेहतर होगा या इलेक्ट्रिक बाइक. दोनों के अपने फायदे हैं, इसलिए खरीदने से पहले अपनी जरूरत को समझना बहुत जरूरी है.

शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए स्कूटर बेहतर

अगर आपका ज्यादातर सफर शहर के अंदर ऑफिस, कॉलेज या बाजार तक सीमित है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए ज्यादा अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. स्कूटर चलाना आसान होता है और इसमें गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. यही वजह है कि ट्रैफिक वाले इलाकों में इसे चलाना ज्यादा आरामदायक माना जाता है. इलेक्ट्रिक स्कूटर में बड़ा फुटबोर्ड और सीट के नीचे स्टोरेज भी मिलता है, जिससे सामान रखने में आसानी होती है. इसके अलावा स्कूटर की कीमत भी आमतौर पर इलेक्ट्रिक बाइक से कम होती है, इसलिए यह बजट फ्रेंडली विकल्प माना जाता है.

लंबी दूरी और स्पीड के लिए बाइक सही

अगर आप लंबी दूरी तय करते हैं या ज्यादा स्पीड और बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक बाइक आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है. इलेक्ट्रिक बाइक्स में ज्यादा पावरफुल मोटर दी जाती है, जिससे स्पीड और पिकअप दोनों अच्छे मिलते हैं. हाईवे या लंबे सफर के दौरान इलेक्ट्रिक बाइक ज्यादा मजबूत और स्थिर फील होती है. कई कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स में स्पोर्टी डिजाइन और एडवांस फीचर्स भी देती हैं, जो युवाओं को काफी पसंद आते हैं.

रेंज और खर्च में भी है फर्क

रेंज के मामले में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है. ज्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज होने पर 80 से 150 किलोमीटर तक चलते हैं. वहीं कुछ प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक्स इससे ज्यादा रेंज देने में सक्षम होती हैं. मेंटेनेंस और चार्जिंग खर्च दोनों में काफी कम होता है, लेकिन स्कूटर आमतौर पर ज्यादा किफायती माना जाता है. दूसरी तरफ, इलेक्ट्रिक बाइक बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस और ज्यादा पावर देती है.

खरीदने से पहले इन बातों पर करें ध्यान

नई ईवी खरीदने से पहले बजट, रोजाना का इस्तेमाल, चार्जिंग सुविधा और रेंज जैसी बातों पर जरूर ध्यान दें. अगर आपको आराम और कम खर्च चाहिए, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छा विकल्प रहेगा. वहीं अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस और लंबी दूरी चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक बाइक ज्यादा सही साबित हो सकती है.

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Published at : 09 May 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
Auto News Electric Bike Electric Scooter Vs Electric Bike
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