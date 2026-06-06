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हिंदी न्यूज़ऑटोकिन सड़कों पर कटता है आपका सबसे महंगा चालान? सफऱ करने से पहले जान लीजिए ये डिटेल्स

किन सड़कों पर कटता है आपका सबसे महंगा चालान? सफऱ करने से पहले जान लीजिए ये डिटेल्स

Highest e-Challan: जिन राज्यों में ट्रैफिक नियमों की निगरानी मजबूत है, वहां ई-चालान से मिलने वाली कमाई भी ज्यादा है. आइए जानते हैं कि किस राज्य में सबसे महंगे ई-चालान काटे जाते हैं.

By : क़मरजहां | Updated at : 06 Jun 2026 02:05 PM (IST)
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भारत में ट्रैफिक नियमों को सही तरीके से लागू करने और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने के लिए अब ई-चालान सिस्टम बहुत तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है. इस सिस्टम में अगर कोई शख्स नियम तोड़ता है तो उसका चालान कैमरे या डिजिटल निगरानी सिस्टम के जरिए अपने आप कट जाता है. इससे ट्रैफिक पुलिस का काम भी आसान हो गया है और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है. देश के अलग-अलग राज्यों में ई-चालान से सरकार को काफी बड़ी कमाई हो रही है, लेकिन हर राज्य की कमाई अलग-अलग है क्योंकि वहां ट्रैफिक की स्थिति और निगरानी सिस्टम अलग होता है.

किन राज्यों में ई-चालान से सबसे ज्यादा कमाई?

इस लिस्ट में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, जहां ई-चालान से सबसे ज्यादा कमाई होती है. यहां सड़क नेटवर्क बहुत बड़ा है और गाड़ियों की संख्या भी काफी ज्यादा है, इसलिए नियम तोड़ने के मामले भी ज्यादा सामने आते हैं. इसी वजह से यहां ई-चालान की संख्या भी सबसे ज्यादा है और सरकार को इससे हजारों करोड़ रुपये की कमाई होती है. राज्य में डिजिटल ट्रैफिक मॉनिटरिंग को तेजी से बढ़ाया गया है

इसके बाद हरियाणा, बिहार और राजस्थान जैसे राज्य भी इस लिस्ट में शामिल हैं. इन राज्यों में भी पिछले कुछ सालों में ट्रैफिक नियमों को लागू करने के लिए कैमरों और ऑटोमैटिक सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ा है. शहरों और हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो ट्रैफिक उल्लंघन को रिकॉर्ड करके सीधे ई-चालान जारी करते हैं. इससे नियम तोड़ने वालों की संख्या पर नियंत्रण रखने में मदद मिल रही है और कमाई भी बढ़ रही है.

दिल्ली में भी खूब कटते हैं चालान

दिल्ली भी ई-चालान से अच्छी कमाई करने वाले राज्यों में शामिल है. दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए यहां नियम तोड़ने के मामले भी अधिक देखने को मिलते हैं. इसी वजह से ई-चालान की संख्या भी ज्यादा रहती है. यहां भी अब कई जगहों पर ऑटोमैटिक कैमरे और डिजिटल सिस्टम के जरिए निगरानी की जाती है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है. 

जिन राज्यों में ट्रैफिक नियमों की निगरानी मजबूत है, वहां ई-चालान से मिलने वाली कमाई भी ज्यादा है. आने वाले समय में जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी और कैमरा सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ेगा, वैसे-वैसे ट्रैफिक नियमों का पालन बेहतर होने की उम्मीद है और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आ सकती है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 06 Jun 2026 02:05 PM (IST)
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Auto News Traffic Fine Highest E Challan UP Challan Bihar Challan
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