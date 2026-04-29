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हिंदी न्यूज़ऑटोTiago EV फेसलिफ्ट से लेकर Avinya EV तक, टाटा जल्द ला रही ये शानदार इलेक्ट्रिक कारें

Tiago EV फेसलिफ्ट से लेकर Avinya EV तक, टाटा जल्द ला रही ये शानदार इलेक्ट्रिक कारें

Upcoming Electric Cars: कंपनी पहले ही कई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च कर चुकी है और अब आने वाले समय में और भी नई और बेहतर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने की तैयारी कर रही है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 29 Apr 2026 04:18 PM (IST)
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भारतीय बाजार में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण को लेकर चिंता के चलते इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. भारत में Tata Motors इस सेगमेंट में सबसे आगे रहने वाली कंपनियों में से एक है. कंपनी पहले ही कई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च कर चुकी है और अब आने वाले समय में और भी नई और बेहतर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने की तैयारी कर रही है. इन गाड़ियों को लाने के पीछे मकसद लोगों को ज्यादा रेंज, आधुनिक फीचर्स और अलग-अलग बजट में बेहतर विकल्प देना है.

Tata Tiago EV Facelift

इस लिस्ट में पहला नाम Tata Tiago EV के फेसलिफ्ट वर्जन का है. यह कार पहले से ही भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में गिनी जाती है, लेकिन कंपनी इसे और बेहतर बनाने की योजना बना रही है. नए मॉडल में डिजाइन को थोड़ा मॉडर्न किया जा सकता है. इसमें नए LED हेडलाइट्स और बेहतर एक्सटीरियर लुक है.

गाड़ी में अंदर की तरफ बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स मिल सकते हैं. सबसे अहम बदलाव इसकी बैटरी में होगा. नई और बड़ी बैटरी के साथ इसकी ड्राइविंग रेंज पहले से ज्यादा हो सकती है, जिससे यह रोजाना के इस्तेमाल के लिए और भी सुविधाजनक बन जाएगी. 

Tata Sierra EV

इसके बाद कंपनी Tata Sierra EV लाने की तैयारी कर रही है, जो एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV होगी. यह कार खास तौर पर उन लोगों के लिए होगी जो स्टाइल, स्पेस और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहते हैं. Sierra EV का डिजाइन काफी यूनिक और फ्यूचरिस्टिक होगा, जो पुराने Sierra मॉडल पर बेस्ड रहेगा. इसमें बड़ी बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, जिससे यह लगभग 500 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. इसके अलावा इसमें फास्ट चार्जिंग, बड़ा टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, ADAS और हाई-टेक सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं. 

Tata Avinya EV

तीसरी और सबसे खास कार है Tata Avinya EV है, जिसे कंपनी अपने फ्यूचर विजन के रूप में पेश कर रही है. यह एक हाई-एंड इलेक्ट्रिक कार होगी, जो नए Gen-3 प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकती है. Avinya EV में न सिर्फ लंबी रेंज मिलने की उम्मीद है, बल्कि इसमें अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, जिससे कम समय में कार चार्ज हो जाएगी. इसका डिजाइन पारंपरिक कारों से काफी अलग होगा. इस इलेक्ट्रिक कार में ज्यादा स्पेस, बेहतर कम्फर्ट और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:-

क्या SUV रेस में Toyota और Mahindra को टक्कर दे पाएगी JSW Motors? जानिए कंपनी की रणनीति 

Published at : 29 Apr 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Upcoming Electric Cars Tata Avinya EV Tata Tiago Ev Facelift
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