हिंदी न्यूज़ऑटो2 लाख रुपये सस्ती मिल रही आपकी फेवरेट Tata Nexon, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

2 लाख रुपये सस्ती मिल रही आपकी फेवरेट Tata Nexon, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

Diwali Discount On Tata Nexon: टाटा मोटर्स अपनी Nexon SUV पर 2 लाख रुपये तक का दिवाली डिस्काउंट दे रही है. कई एडवांस फीचर्स से फीचर्स से लैस Nexon लैस है. आइए जानें कौन-सी कारें इसे टक्कर देती हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Oct 2025 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

त्योहारों का मौसम आते ही देशभर में कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए कई ऑफर्स और डिस्काउंट दे रही हैं. Tata Motors भी अपनी सबसे पॉपुलर SUV Tata Nexon पर इस दिवाली सीजन में ऑफर लेकर आई है. इस समय कंपनी 2 लाख रुपये तक का कुल डिस्काउंट दे रही है, जिसमें 1.55 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट (GST 2.0) और 45,000 रुपये तक के एक्स्ट्रा ऑफर शामिल हैं. दरअसल, सितंबर 2025 महीने में टाटा नेक्सन कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही, जिसने Tata Motors को रिकॉर्ड मंथली सेल्स हासिल करने में मदद की.

Tata Nexon के फीचर्स और वेरिएंट्स 

  • टाटा नेक्सन अपने सेगमेंट की सबसे वेरायटी वाली SUV है, जो कई इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों में उपलब्ध है. इसके वेरिएंट्स को 'Smart', 'Creative' और 'Fearless' जैसे नए लेबल्स के साथ पेश किया गया है. हर वेरिएंट फीचर्स और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग है. इस वेरिएंट में पेट्रोल-5MT और CNG-6MT इंजन ऑप्शन मिलते हैं. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ISOFIX, हिल-होल्ड असिस्ट, LED DRLs, 16-इंच स्टील व्हील्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मल्टी-ड्राइव मोड्स (ईको, सिटी, स्पोर्ट्स) जैसे बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स मौजूद हैं.

Tata Nexon Smart+ और Smart+ S

  • Smart+ वेरिएंट में 7.0-इंच टचस्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं. Smart+ S वेरिएंट में इसके ऊपर ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर और सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स भी शामिल हैं.

Tata Nexon Creative और Creative+

  • Creative वेरिएंट में कंपनी ने SUV को और एडवांस बनाया है. इसमें 360-डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, और 16-इंच एलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स शामिल हैं. Creative+ वेरिएंट में इसके साथ सनरूफ और ऑटोमैटिक वाइपर भी दिए गए हैं, जो इसे ज्यादा लग्जरी फील देते हैं.

Tata Nexon Creative+ PS और Fearless+ PS

  • दरअसल, ये दोनों वेरिएंट Nexon लाइनअप के टॉप मॉडल्स हैं. इनमें पैनोरमिक सनरूफ, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, वायरलेस चार्जर, JBL साउंड सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एयर प्यूरीफायर, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे हाईटेक फीचर्स मिलते हैं. Fearless+ PS वेरिएंट में अलग से वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो-डिमिंग IRVM, वेलकम टेल-लाइट्स एनीमेशन और लेदरेट सीट्स जैसी प्रीमियम फीचर्स दी गई हैं.

कितना है डिस्काउंट और कहां मिलेगा फायदा?

  • बता दें कि टाटा नेक्सन पर मिलने वाला डिस्काउंट वेरिएंट और शहर के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है.  इसमें ग्राहकों को 1.55 लाख तक का GST 2.0 टैक्स कटौती बेनिफिट मिल रहा है. इसके अलावा, 45,000 तक के एक्स्ट्रा ऑफर्स जैसे कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट स्कीम्स भी शामिल हैं. इस तरह कुल मिलाकर ग्राहकों को 2 लाख तक का फायदा हो सकता है. कंपनी की सलाह है कि ग्राहक खरीदारी से पहले अपने नजदीकी टाटा डीलरशिप से सभी ऑफर्स और एक्सचेंज स्कीम्स की जानकारी जरूर लें, ताकि उन्हें सही लाभ मिल सके.

किन कारों से है टाटा नेक्सन की टक्कर?

  • कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टाटा नेक्सन का मुकाबला कई पॉपुलर मॉडलों से है. इसमें मारुति सुजुकी ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, महिंद्रा XUV3XO, निसान मैग्नाइट और मारुति फ्रॉन्क्स शामिल हैं. इन सभी SUVs में डिजाइन, फीचर्स और इंजन परफॉर्मेंस का मुकाबला कड़ा है. खास बात ये है कि GST कटौती का फायदा इन गाड़ियों पर भी मिल रहा है. मारुति ब्रेजा पर 43,000 से 1.12 लाख तक की बचत हो रही है, जबकि हुंडई वेन्यू पर 1.15 लाख से 1.33 लाख तक का फायदा मिल सकता है. कुल मिलाकर, अगर आप इस फेस्टिव सीजन में कॉम्पैक्ट SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो टाटा नेक्सन अपने बेहतर लुक, दमदार परफॉर्मेंस और भारी डिस्काउंट के साथ एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: फुल टैंक पर चलती है 1000 KM, क्या 50 हजार की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Tata Tiago? जानें राइवल्स

Published at : 06 Oct 2025 04:56 PM (IST)
Tata Nexon Diwali Discount Tata Nexon Offers 2025 Tata Nexon Vs Brezza
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बिहार
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
Bihar Elections 2025: बिहार कांग्रेस ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को किया फाइनल, यहां देखें डिटेल्स
Bihar Assembly Election: आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
