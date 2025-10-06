2 लाख रुपये सस्ती मिल रही आपकी फेवरेट Tata Nexon, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

त्योहारों का मौसम आते ही देशभर में कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए कई ऑफर्स और डिस्काउंट दे रही हैं. Tata Motors भी अपनी सबसे पॉपुलर SUV Tata Nexon पर इस दिवाली सीजन में ऑफर लेकर आई है. इस समय कंपनी 2 लाख रुपये तक का कुल डिस्काउंट दे रही है, जिसमें 1.55 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट (GST 2.0) और 45,000 रुपये तक के एक्स्ट्रा ऑफर शामिल हैं. दरअसल, सितंबर 2025 महीने में टाटा नेक्सन कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही, जिसने Tata Motors को रिकॉर्ड मंथली सेल्स हासिल करने में मदद की.

Tata Nexon के फीचर्स और वेरिएंट्स

टाटा नेक्सन अपने सेगमेंट की सबसे वेरायटी वाली SUV है, जो कई इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों में उपलब्ध है. इसके वेरिएंट्स को 'Smart', 'Creative' और 'Fearless' जैसे नए लेबल्स के साथ पेश किया गया है. हर वेरिएंट फीचर्स और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग है. इस वेरिएंट में पेट्रोल-5MT और CNG-6MT इंजन ऑप्शन मिलते हैं. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ISOFIX, हिल-होल्ड असिस्ट, LED DRLs, 16-इंच स्टील व्हील्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मल्टी-ड्राइव मोड्स (ईको, सिटी, स्पोर्ट्स) जैसे बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स मौजूद हैं.

Tata Nexon Smart+ और Smart+ S

Smart+ वेरिएंट में 7.0-इंच टचस्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं. Smart+ S वेरिएंट में इसके ऊपर ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर और सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स भी शामिल हैं.

Tata Nexon Creative और Creative+

Creative वेरिएंट में कंपनी ने SUV को और एडवांस बनाया है. इसमें 360-डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, और 16-इंच एलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स शामिल हैं. Creative+ वेरिएंट में इसके साथ सनरूफ और ऑटोमैटिक वाइपर भी दिए गए हैं, जो इसे ज्यादा लग्जरी फील देते हैं.

Tata Nexon Creative+ PS और Fearless+ PS

दरअसल, ये दोनों वेरिएंट Nexon लाइनअप के टॉप मॉडल्स हैं. इनमें पैनोरमिक सनरूफ, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, वायरलेस चार्जर, JBL साउंड सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एयर प्यूरीफायर, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे हाईटेक फीचर्स मिलते हैं. Fearless+ PS वेरिएंट में अलग से वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो-डिमिंग IRVM, वेलकम टेल-लाइट्स एनीमेशन और लेदरेट सीट्स जैसी प्रीमियम फीचर्स दी गई हैं.

कितना है डिस्काउंट और कहां मिलेगा फायदा?

बता दें कि टाटा नेक्सन पर मिलने वाला डिस्काउंट वेरिएंट और शहर के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है. इसमें ग्राहकों को 1.55 लाख तक का GST 2.0 टैक्स कटौती बेनिफिट मिल रहा है. इसके अलावा, 45,000 तक के एक्स्ट्रा ऑफर्स जैसे कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट स्कीम्स भी शामिल हैं. इस तरह कुल मिलाकर ग्राहकों को 2 लाख तक का फायदा हो सकता है. कंपनी की सलाह है कि ग्राहक खरीदारी से पहले अपने नजदीकी टाटा डीलरशिप से सभी ऑफर्स और एक्सचेंज स्कीम्स की जानकारी जरूर लें, ताकि उन्हें सही लाभ मिल सके.

किन कारों से है टाटा नेक्सन की टक्कर?

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टाटा नेक्सन का मुकाबला कई पॉपुलर मॉडलों से है. इसमें मारुति सुजुकी ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, महिंद्रा XUV3XO, निसान मैग्नाइट और मारुति फ्रॉन्क्स शामिल हैं. इन सभी SUVs में डिजाइन, फीचर्स और इंजन परफॉर्मेंस का मुकाबला कड़ा है. खास बात ये है कि GST कटौती का फायदा इन गाड़ियों पर भी मिल रहा है. मारुति ब्रेजा पर 43,000 से 1.12 लाख तक की बचत हो रही है, जबकि हुंडई वेन्यू पर 1.15 लाख से 1.33 लाख तक का फायदा मिल सकता है. कुल मिलाकर, अगर आप इस फेस्टिव सीजन में कॉम्पैक्ट SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो टाटा नेक्सन अपने बेहतर लुक, दमदार परफॉर्मेंस और भारी डिस्काउंट के साथ एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकती है.

