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हिंदी न्यूज़ऑटोबजट रखिए तैयार, अगले महीने लॉन्च होने जा रही मोस्ट पॉपुलर कारें, जानिए फीचर्स और पावर

बजट रखिए तैयार, अगले महीने लॉन्च होने जा रही मोस्ट पॉपुलर कारें, जानिए फीचर्स और पावर

Upcoming Launches in July 2026: अगले महीने एक के बाद एक कई पॉपुलर गाड़ियां लॉन्च होने वाली है, जिनमें निसान से लेकर टाटा तक कई पॉपुलर गाड़ियों के नाम शामिल हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 22 Jun 2026 11:55 AM (IST)
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अगर आप एक मॉडर्न फीचर्स वाली SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आने वाला महीना आपके लिए काफी खास साबित हो सकता है. दरअसल, कार निर्माता कंपनियां अपनी नई गाड़ियां लॉन्च करने जा रही हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और पेट्रोल SUV शामिल हैं. इन गाड़ियों में दमदार परफॉर्मेंस, मॉडर्न तकनीक और शानदार डिजाइन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. 

Nissan Tekton

निसान अपनी नई SUV Tekton को को 9 जुलाई को लॉन्च करने जा रही है. यह एसयूवी नई Renault Duster के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, लेकिन इसका बाहरी डिजाइन निसान की बड़ी और प्रीमियम एसयूवी Patrol पर बेस्ड होगा. अंदर का केबिन डस्टर जैसा रहेगा, हालांकि कलर और फिनिश में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो इसमें दो टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेंगे. पहला 1.0 लीटर इंजन होगा जो 99hp की पावर देगा, जबकि दूसरा 1.3 लीटर टर्बो इंजन 161 हॉर्सपावर की पावर जनरेट करेगा. दोनों इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा और बड़े इंजन में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया जाएगा.

Tata Sierra.ev

टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर सिएरा को नए इलेक्ट्रिक अवतार में वापस ला रही है. कंपनी 30 जून को इसे ऑफिशियली पेश करेगी और जुलाई में इसकी लॉन्चिंग की उम्मीद है. भारतीय बाजार में इसका मुकाबला इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से होगा.

इस एसयूवी की सबसे बड़ी खासियत इसका ड्राइव सिस्टम है. यह अपने सेगमेंट की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी हो सकती है जो रियर-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन में मौजूद होगी.  इसके अलावा इसमें बाय-डायरेक्शनल चार्जिंग तकनीक मिलेगी, जिससे कार की बैटरी का यूज घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाने के लिए भी किया जा सकेगा. एक बार फुल चार्ज होने पर इसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर बताई जा रही है.

Honda ZR-V

होंडा ZR-V को कंपनी पूरी तरह तैयार यूनिट (CBU) के रूप में जापान से भारत लाएगी. यह प्रीमियम सी-एसयूवी सेगमेंट में उतारी जाएगी और उन ग्राहकों को आकर्षित करेगी जो बेहतर माइलेज के साथ लग्जरी फीचर्स चाहते हैं. इसमें 181 हॉर्सपावर वाला हाइब्रिड इंजन मिलेगा जो लगभग 22.8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम होगा. 

फीचर्स की बात करें तो इसमें 12-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8 एयरबैग और ADAS जैसी मॉडर्न सुरक्षा तकनीकें दी जाएंगी. यह एसयूवी आराम, सुरक्षा और तकनीक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करेगी. 

Skoda Kodiaq RS

स्कोडा अपनी पॉपुलर 7-सीटर एसयूवी Kodiaq का हाई-परफॉर्मेंस RS वर्जन भारत में लॉन्च करने वाली है. इसकी बुकिंग जून से शुरू हो चुकी है और कीमतों का खुलासा जुलाई में किया जाएगा. यह एसयूवी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें तेज रफ्तार और दमदार ड्राइविंग फील पसंद है. इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 261 हॉर्सपावर की ताकत और 400 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इंजन के साथ 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 22 Jun 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Upcoming Cars Car News Tata Sierra Nissan Tekton July 2026 Launching
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