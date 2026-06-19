दिल्ली में अब नहीं मिलेगी एंट्री, 1 नवंबर से इन Commercial Vehicles पर लगेगा बैन

Delhi Commercial Vehicle Ban: भारत की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार बहुत सख्त है. जिसके चलते अब दिल्ली सरकार ने एक बेहद ही बड़ा फैसला लिया है. अगर आप भी दिल्ली में कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं या बाहर से अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली आते-जाते हैं. तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दिल्ली सरकार ने अभी से सर्दियों में होने वाले खतरनाक प्रदूषण से निपटने के लिए एक नया 'विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क' लागू करने का फैसला किया है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इस बार नियम काफी सख्त होने वाले हैं. इस नए नियम के तहत 1 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर भारी पाबंदियां शुरू हो जाएंगी, जिससे कई कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह बंद हो जाएगी. तो चलिए जानतें हैं कि, 1 नवंबर से किन गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी.

किन गाड़ियों पर लगेगा बैन और किसे मिलेगी एंट्री?

दिल्ली सरकार के नए नियमों के मुताबिक, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वो सभी कमर्शियल गाड़ियां जो BS-VI (BS-6) मानक की नहीं हैं. उन्हें दिल्ली में घुसने की इजाजत नहीं मिलेगी. यह पाबंदी 1 नवंबर 2026 से लेकर 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी.

आपको बता दें कि, CNG, इलेक्ट्रिक, इमरजेंसी सर्विसेज (जैसे एम्बुलेंस) और सरकारी काम में लगी गाड़ियों को पूरी तरह छूट मिलेगी. अगर आपकी गाड़ी भी इस बैन के दायरे में आती है, तो आपको अभी से अपने रूट और काम का बैकअप प्लान तैयार कर लेना चाहिए.

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PUCC के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, बल्कि दिल्ली के अंदर भी सख्ती बढ़ा रही है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन (पेट्रोल-डीजल या गैस) तभी मिलेगा जब गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट (PUCC) वैलिड होगा.

यानी अगर आपकी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, तो आपको दिल्ली के किसी भी पंप से तेल नहीं दिया जाएगा. हालांकि, यह फ्यूल वाली पाबंदी कितने समय तक लागू रहेगी, इसकी सटीक समय-सीमा की जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

पार्किंग चार्ज होंगे दोगुने

सर्दियों के दौरान सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ कम करने और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देने का एक और बड़ा कदम उठाया गया है. सरकार ने फैसला किया है कि 1 नवंबर 2026 से लेकर 28 फरवरी 2027 तक दिल्ली की सभी अथॉराइज्ड पार्किंग में चार्ज को सीधे डबल कर दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि पार्किंग महंगी होने से लोग अपनी पर्सनल कार या बाइक निकालने से बचेंगे, जिससे सड़कों पर जाम और धुआं दोनों ही कम करने में मदद मिलेगी.

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