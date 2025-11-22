Defender खरीदने के लिए चार साल का लोन लेने पर हर महीने कितनी EMI भरनी होगी? जानें सभी डिटेल्स
Defender EMI Calculator: डिफेंडर की कीमत एक करोड़ रुपये के करीब है. इस गाड़ी को खरीदने के लिए लोन लिया जा सकता है और हर महीने एक तय अमाउंट EMI को तौर पर भरकर इस कार को अपना बनाया जा सकता है.
Defender On Car Loan: लैंड रोवर की लग्जरी कारें भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर हैं. डिफेंडर भी मार्केट की मोस्ट पॉपुलर कार में से एक है. लैंड रोवर डिफेंडर की कीमत 98 लाख रुपये से 2.60 करोड़ रुपये के बीच है. इस लग्जरी कार का सबसे सस्ता मॉडल 2.0-लीटर पेट्रोल 110 X-डायनामिक HSE है. डिफेंडर का ये वेरिएंट ही भारतीय बाजार का मोस्ट सेलिंग वेरिएंट भी है. डिफेंडर के इस मॉडल की कीमत 98 लाख रुपये है. इस लग्जरी कार को खरीदने के लिए 88.20 लाख रुपये का लोन मिल सकता है.
EMI पर कैसे खरीदें डिफेंडर?
डिफेंडर इतनी महंगी गाड़ी है कि इस लग्जरी कार को खरीदने के लिए भी अगर आप चार साल के लिए लोन लेते हैं तब इस कार EMI भरने के लिए आपके काम दो लाख रुपये से ज्यादा अपने खर्चों के अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट होनी चाहिए. अगर आप खरीदने के लिए 9.80 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं और इस कार की खरीद पर 9 फीसदी की ब्याज लगती है, तब चार साल के लिए लोन लेने पर हर महीने 2.20 लाख रुपये की किस्त जमा करनी होगी.
- अगर आप डिफेंडर खरीदने के लिए पांच साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 1.83 लाख रुपये की EMI भरनी होगी.
- डिफेंडर खरीदने के लिए अगर छह साल के लिए लोन लिया जाता है, तब9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 1.59 लाख रुपये की किस्त भरनी होगी.
- लैंड रोवर डिफेंडर के लिए अगर आप सात साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 1.42 लाख रुपये की EMI भरनी होगी.
डिफेंडर खरीदने के लिए अगर आप ज्यादा अमाउंट डाउन पेमेंट में जमा करेंगे, तब आपकी हर महीने की किस्त की अमाउंट कम हो जाएगी. लेकिन गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते वक्त सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. कार कंपनी और बैंकों की अलग-अलग पॉलिसी होने की वजह से इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.
