हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में इस दिन दस्तक देगी Mahindra XEV 9S, जानें कितनी होगी कीमत और क्या मिलेंगे फीचर्स

भारत में इस दिन दस्तक देगी Mahindra XEV 9S, जानें कितनी होगी कीमत और क्या मिलेंगे फीचर्स

महिंद्रा ने XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV का नया टीजर हाल ही में जारी किया था, जिसमें इसका लग्जरी इंटीरियर, 1400W Harman Kardon ऑडियो सिस्टम और पैनोरमिक सनरूफ दिखाया गया है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 21 Nov 2025 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

Mahindra भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में तेजी से विस्तार कर रही है और अब कंपनी अपनी नई थ्री-रो इलेक्ट्रिक SUV XEV 9s को लॉन्च करने के लिए तैयार है. ये लॉन्च 27 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में होने वाले Scream Electric Event के दौरान किया जाएगा. INGLO बॉर्न-इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी यह SUV Mahindra XUV700 के इलेक्ट्रिक विकल्प के रूप में देखी जा रही है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

कीमत

  • XEV 9s की शुरुआती कीमत लगभग 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होने का अनुमान है और इसका टॉप वेरिएंट लगभग 30 लाख रुपये तक जा सकता है. इसकी कीमत XEV 9e के समान ही रहने की उम्मीद है. वेरिएंट-वाइज प्राइसिंग लॉन्च के दिन सामने आएगी. कंपनी जनवरी 2025 के अंत तक बुकिंग शुरू कर सकती है और डिलीवरी मार्च 2025 से मिलना शुरू हो सकती है.

बैटरी और रेंज

  • Mahindra XEV 9s में दो बैटरी विकल्प मिलेंगे-59 kWh और 79 kWh LFP पैक. छोटी बैटरी करीब 500 km (ARAI) की रेंज दे सकती है, जबकि बड़ा पैक 650 km से भी ज्यादा रेंज देने में सक्षम होगा. रियल-वर्ल्ड उपयोग में भी इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ऊपर रहने की उम्मीद है. फास्ट चार्जिंग में ये SUV 175 kW DC चार्जर से मात्र 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज हो सकती है. वहीं 7.2 kW या 11.2 kW AC चार्जर से इसे 8–12 घंटे में पूरा चार्ज किया जा सकेगा. बैटरी पर 8 साल/1.6 लाख किमी की वारंटी दी जाएगी.

परफॉर्मेंस

  • XEV 9s का पावरट्रेन XEV 9e से मिलता-जुलता होगा. 59 kWh बैटरी वाले वेरिएंट में 231 PS पावर और 380 Nm टॉर्क मिलता है, जबकि 79 kWh पैक में पावर बढ़कर 286 PS हो जाती है. SUV 0 से 100 km/h की रफ्तार सिर्फ 6.8 सेकंड में पकड़ सकती है. यह स्टैंडर्ड रूप से RWD में आएगी, जबकि AWD वेरिएंट बाद में लॉन्च हो सकता है. INGLO प्लेटफॉर्म के कारण 207 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे ऑफ-रोडिंग के लिए भी सक्षम बनाता है.

डिजाइन और फीचर्स

  • Mahindra XEV 9s का डिजाइन क्लीन और मॉडर्न है. क्लोज्ड ग्रिल, फुल-विड्थ LED DRLs, फ्लश डोर हैंडल और ट्रायंगुलर हेडलैंप इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं. इसका व्हीलबेस XUV700 से बड़ा होने की उम्मीद है, जिससे अंदर और भी ज्यादा स्पेस मिलेगा. इंटीरियर में तीन स्क्रीन-ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3-इंच इंफोटेनमेंट और पैसेंजर स्क्रीन का सेटअप मिलता है. इसके अलावा टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और प्रीमियम फिनिश के साथ इसका केबिन काफी हाई-टेक लगता है.

  • SUV में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीपल वायरलेस चार्जर्स, हार्मन कार्डन 16-स्पीकर सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, रिमोट पार्किंग और कनेक्टेड कार टेक का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. सेफ्टी में 7 एयरबैग्स, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग और सेमी-ऑटोनॉमस पार्किंग जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: लॉन्च से पहले Mini Cooper Convertible की बुकिंग शुरू, क्या होगी इस लग्जरी कार की कीमत?

Published at : 21 Nov 2025 03:38 PM (IST)
Tags :
SUV INDIA Mahindra XEV 9s 2025 XEV 9s Mahindra Electric
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Advertisement

वीडियोज

Fatafat News: बच्ची के आरोपी को कड़ी सजा की मांग | Rajasthan | Malegaon | ED Raid | SIR | Headlines
Rajasthan Dausa Accident: राजस्थान में कंटेनर पलटने से हो गया बड़ा गंभीर हादसा | ABP News Today
Delhi Car Blast पर आतंकी साजिश को लेकर शाहीन का बहुत बड़ा खुलासा
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | एल्विश यादव सपोर्ट | बिग बॉस 19 और अधिक
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | मृदुल की नतालिया से मुलाकात | बिग बॉस 19 के राज़ और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज, वीडियो वायरल
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
यूटिलिटी
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget