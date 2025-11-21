एक्सप्लोरर
भारत में इस दिन दस्तक देगी Mahindra XEV 9S, जानें कितनी होगी कीमत और क्या मिलेंगे फीचर्स
महिंद्रा ने XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV का नया टीजर हाल ही में जारी किया था, जिसमें इसका लग्जरी इंटीरियर, 1400W Harman Kardon ऑडियो सिस्टम और पैनोरमिक सनरूफ दिखाया गया है. आइए विस्तार से जानते हैं.
Mahindra भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में तेजी से विस्तार कर रही है और अब कंपनी अपनी नई थ्री-रो इलेक्ट्रिक SUV XEV 9s को लॉन्च करने के लिए तैयार है. ये लॉन्च 27 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में होने वाले Scream Electric Event के दौरान किया जाएगा. INGLO बॉर्न-इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी यह SUV Mahindra XUV700 के इलेक्ट्रिक विकल्प के रूप में देखी जा रही है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.
कीमत
- XEV 9s की शुरुआती कीमत लगभग 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होने का अनुमान है और इसका टॉप वेरिएंट लगभग 30 लाख रुपये तक जा सकता है. इसकी कीमत XEV 9e के समान ही रहने की उम्मीद है. वेरिएंट-वाइज प्राइसिंग लॉन्च के दिन सामने आएगी. कंपनी जनवरी 2025 के अंत तक बुकिंग शुरू कर सकती है और डिलीवरी मार्च 2025 से मिलना शुरू हो सकती है.
बैटरी और रेंज
- Mahindra XEV 9s में दो बैटरी विकल्प मिलेंगे-59 kWh और 79 kWh LFP पैक. छोटी बैटरी करीब 500 km (ARAI) की रेंज दे सकती है, जबकि बड़ा पैक 650 km से भी ज्यादा रेंज देने में सक्षम होगा. रियल-वर्ल्ड उपयोग में भी इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ऊपर रहने की उम्मीद है. फास्ट चार्जिंग में ये SUV 175 kW DC चार्जर से मात्र 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज हो सकती है. वहीं 7.2 kW या 11.2 kW AC चार्जर से इसे 8–12 घंटे में पूरा चार्ज किया जा सकेगा. बैटरी पर 8 साल/1.6 लाख किमी की वारंटी दी जाएगी.
परफॉर्मेंस
- XEV 9s का पावरट्रेन XEV 9e से मिलता-जुलता होगा. 59 kWh बैटरी वाले वेरिएंट में 231 PS पावर और 380 Nm टॉर्क मिलता है, जबकि 79 kWh पैक में पावर बढ़कर 286 PS हो जाती है. SUV 0 से 100 km/h की रफ्तार सिर्फ 6.8 सेकंड में पकड़ सकती है. यह स्टैंडर्ड रूप से RWD में आएगी, जबकि AWD वेरिएंट बाद में लॉन्च हो सकता है. INGLO प्लेटफॉर्म के कारण 207 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे ऑफ-रोडिंग के लिए भी सक्षम बनाता है.
डिजाइन और फीचर्स
- Mahindra XEV 9s का डिजाइन क्लीन और मॉडर्न है. क्लोज्ड ग्रिल, फुल-विड्थ LED DRLs, फ्लश डोर हैंडल और ट्रायंगुलर हेडलैंप इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं. इसका व्हीलबेस XUV700 से बड़ा होने की उम्मीद है, जिससे अंदर और भी ज्यादा स्पेस मिलेगा. इंटीरियर में तीन स्क्रीन-ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3-इंच इंफोटेनमेंट और पैसेंजर स्क्रीन का सेटअप मिलता है. इसके अलावा टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और प्रीमियम फिनिश के साथ इसका केबिन काफी हाई-टेक लगता है.
- SUV में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीपल वायरलेस चार्जर्स, हार्मन कार्डन 16-स्पीकर सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, रिमोट पार्किंग और कनेक्टेड कार टेक का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. सेफ्टी में 7 एयरबैग्स, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग और सेमी-ऑटोनॉमस पार्किंग जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं.
