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हिंदी न्यूज़ऑटोSummer Car Care: CNG कार यूजर्स अलर्ट! गर्मियों में ये गलतियां कर सकती हैं बड़ा नुकसान

Summer Car Care: CNG कार यूजर्स अलर्ट! गर्मियों में ये गलतियां कर सकती हैं बड़ा नुकसान

CNG Car Tips: तेज गर्मी में CNG कार इस्तेमाल करते समय सावधानी जरूरी है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गैस फैलती है. इसलिए सिलेंडर और किट का सही मेंटेनेंस बेहद अहम है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 30 Apr 2026 11:22 AM (IST)
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भारत में गर्मी का मौसम काफी तेज होता है और इस दौरान कारों की देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है. खासकर CNG कारों के लिए यह और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि CNG गैस तापमान बढ़ने पर फैलती है. अगर सही तरीके से ध्यान न रखा जाए, तो यह खतरे का कारण बन सकती है. इसलिए अगर आप CNG कार का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आपको सुरक्षित और परेशानी से दूर रख सकता है.

CNG सिलेंडर को पूरा भरवाना क्यों सही नहीं?

गर्मियों में सबसे बड़ी गलती होती है CNG टैंक को पूरी तरह भरवा लेना. जब तापमान ज्यादा होता है, तो गैस फैलती है और सिलेंडर के अंदर दबाव बढ़ जाता है. अगर टैंक पहले से ही पूरा भरा हो, तो यह दबाव और ज्यादा खतरनाक हो सकता है. इसलिए हमेशा कोशिश करें कि टैंक को थोड़ा खाली रखें और 2-3 किलो कम ही भरवाएं. इससे गैस को फैलने के लिए जगह मिलती है और जोखिम कम होता है.

धूप में कार पार्क करना बन सकता है खतरा

सीधी धूप में खड़ी कार बहुत जल्दी गर्म हो जाती है. कार के अंदर का तापमान बाहर से भी ज्यादा हो जाता है, जिससे CNG किट और पाइपलाइन पर असर पड़ता है. लगातार धूप में रखने से ये पार्ट्स कमजोर हो सकते हैं. इसलिए हमेशा अपनी कार को छायादार जगह पर पार्क करें. अगर ऐसा संभव न हो, तो खिड़कियों को थोड़ा खुला छोड़ दें ताकि अंदर की गर्म हवा बाहर निकल सके.

हाइड्रो टेस्टिंग और लीकेज चेक क्यों जरूरी है?

CNG कार में सिलेंडर की जांच यानी हाइड्रो टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है. नियम के अनुसार हर 3 साल में इसकी जांच करवानी चाहिए. गर्मियों में पुराने या कमजोर सिलेंडर ज्यादा जोखिम पैदा कर सकते हैं. इसके अलावा, CNG पाइपलाइन में लीकेज की जांच भी जरूरी है. अगर आपको गैस की हल्की सी भी गंध महसूस हो, तो तुरंत कार बंद करें और मैकेनिक को दिखाएं. समय-समय पर सर्विस करवाने से ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है.

इंजन और स्पार्क प्लग का सही ध्यान रखें

CNG कार का इंजन पेट्रोल कार के मुकाबले ज्यादा तापमान पर काम करता है. गर्मियों में यह तापमान और बढ़ जाता है, जिससे इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. ऐसे में अच्छी क्वालिटी के स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करना जरूरी है. खराब स्पार्क प्लग से कार सही से नहीं चलती और इंजन पर असर पड़ सकता है. इसलिए समय-समय पर इन्हें चेक करना और जरूरत पड़ने पर बदलना जरूरी है.

ये भी पढ़ें: नए फीचर्स के साथ और भी प्रीमियम सेडान बनेगी Honda City Facelift, जानें क्या होंगे इंटीरियर और फीचर्स में बदलाव

Published at : 30 Apr 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
CNG Car Tips For Summer CNG Safety Tips CNG Cars In Summer CNG Car Precautions
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