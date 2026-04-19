Citroen ने अपनी कुछ पॉपुलर कारों की कीमतें बढ़ा दी हैं. कंपनी ने Basalt, C3 और Aircross जैसे मॉडल्स के दाम बढ़ाए हैं और नई कीमतें तुरंत लागू भी कर दी गई हैं. अब इन कारों को खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. यह बढ़ोतरी हर मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग है, जिससे खरीदारों पर सीधा असर पड़ेगा. आइए विस्तार से जानते हैं.

Citroen Basalt हुई महंगी

Citroen Basalt X एक मिड-साइज SUV है, जो भारतीय बाजार में Hyundai Creta, Kia Seltos और Tata Sierra जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. अब इस SUV को खरीदना पहले के मुकाबले महंगा हो गया है. कंपनी ने इसके ज्यादातर वेरिएंट्स की कीमत में करीब 40,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है. खास बात ये है कि इसके Plus 1.2 NA पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमत लगभग 37,000 रुपये बढ़ाई गई है. यह बढ़ोतरी उन ग्राहकों के लिए झटका है जो इस SUV को खरीदने की प्लान बना रहे थे.

वेरिएंट के हिसाब से कीमत में बदलाव

Citroen ने सभी वेरिएंट्स पर एक जैसा बदलाव नहीं किया है. Basalt के Max टर्बो-पेट्रोल मैनुअल डार्क एडिशन की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो ग्राहकों के लिए एक राहत की बात है. लेकिन इसके अलावा बाकी लगभग सभी वेरिएंट्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं. इसका मतलब है कि अगर आप डार्क एडिशन को छोड़कर कोई अन्य वेरिएंट चुनते हैं, तो आपको करीब 40,000 रुपये तक ज्यादा खर्च करने होंगे. इस तरह कंपनी ने अपने अलग-अलग मॉडल्स में कीमतों का बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की है.

नई कीमत और इंजन

नई कीमतों के अनुसार, Citroen Basalt की एक्स-शोरूम कीमत अब 8.55 लाख रुपये से शुरू होकर 13.95 लाख रुपये तक जाती है. ये कार You, Plus और Max जैसे तीन मुख्य वेरिएंट्स में उपलब्ध है. इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के दो विकल्प मिलते हैं. इसके साथ ही ग्राहकों को 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी दिया जाता है. यह SUV परफॉर्मेंस और आराम दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन देती है.

अन्य मॉडल्स पर भी असर

Basalt के अलावा Citroen C3 और Aircross की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है. हालांकि हर वेरिएंट में बढ़ोतरी अलग-अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह साफ है कि कंपनी ने अपनी पूरी लाइनअप को थोड़ा महंगा कर दिया है. इससे ग्राहकों को खरीदारी से पहले अपने बजट पर फिर से विचार करना पड़ सकता है.

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