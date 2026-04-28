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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपर्पल कैप के लिए कांटे की टक्कर, भुवनेश्वर कुमार के सिर पर ताज; जानें ऑरेंज कैप पर किसका कब्जा

पर्पल कैप के लिए कांटे की टक्कर, भुवनेश्वर कुमार के सिर पर ताज; जानें ऑरेंज कैप पर किसका कब्जा

IPL 2026 Purple And Orange Cap: आईपीएल 2026 में पर्पल कैप के लिए रोमांचक जंग देखने को मिल रही है. फिलहाल भुवनेश्वर कुमार के पास पर्पल कैप है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 28 Apr 2026 05:14 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में एक तरफ 10 टीमें ट्रॉफी के लिए जंग लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों के बीच पर्पल कैप और ऑरेंज कैप जीतने की भी होड़ है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ तीन विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम कर ली है. हालांकि, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में वह पहले नंबर पर जरूर आ गए हैं, लेकिन उनके विकेट चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज और सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान मलिंगा के बराबर ही हैं. 

आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल 2026 में अब तक आठ मैचों में 14 विकेट हासिल किए हैं. चेन्नई के अंशुल कंबोज के नाम भी 8 मैचों में 14 विकेट हैं. वहीं SRH के मलिंगा भी इतने ही मैचों में 14 विकेट ले चुके हैं. इसके बाद तीन गेंदबाजों ने 13-13 विकेट झटके हैं. इसमें राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर, लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रिंस यादव और गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा हैं. 

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज 

भुवनेश्वर कुमार- 14 विकेट
अंशुल कंबोज- 14 विकेट 
ईशान मलिंगा- 14 विकेट 
जोफ्रा आर्चर- 13 विकेट
प्रिंस यादव- 13 विकेट 
कगिसो रबाडा- 13 विकेट 
प्रसिद्ध कृष्णा- 12 विकेट
रवि बिश्नोई- 11 विकेट

आज अभिषेक शर्मा से छिन सकती है ऑरेंज कैप

अब बात करें ऑरेंज कैप की तो इसकी जंग भी काफी रोमांचक है. अभी ऑरेंज कैप सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा के नाम है. अभिषेक के आठ मैचों में 380 रन हैं. हालांकि, केएल राहुल, वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली और हेनरिक क्लासेन भी दावेदारों में शामिल हैं. अभी तक 9 ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 300 से ज्यादा रन ठोके हैं. 

आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स का मैच है. ऐसे में राजस्थान के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी हैदराबाद के अभिषेक को पीछे छोड़ सकते हैं. वह अभी ऑरेंज कैप हासिल करने से 24 रन दूर हैं. जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वैभव सिर्फ चार छक्के लगाते ही अभिषेक शर्मा से ऑरैंज कैप छीन लेंगे.

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज 

अभिषेक शर्मा- 380 रन
केएल राहुल- 358 रन
वैभव सूर्यवंशी- 357 रन
विराट कोहली- 351 रन
हेनरिक क्लासेन- 349 रन

Published at : 28 Apr 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Bhuvneshwar Kumar Abhishek Sharma KL Rahul IPL Anshul Kamboj IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 Orange Cap IPL 2026 Purple Cap
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