हिंदी न्यूज़ऑटोCitroen Basalt या Kia Sonet: फीचर्स, इंजन और कीमत में कौन-सी SUV ज्यादा बेहतर? यहां जानें अंतर

Citroen Basalt या Kia Sonet: फीचर्स, इंजन और कीमत में कौन-सी SUV ज्यादा बेहतर? यहां जानें अंतर

Citroen Basalt और Kia Sonet में कौन सी SUV है ज्यादा पावरफुल और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी? आइए दोनों के फीचर्स, इंजन, सेफ्टी और कीमत की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Dec 2025 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मुकाबला अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है. Citroen Basalt Coupe SUV सीधा टक्कर Kia Sonet को देती है. दोनों ही SUVs अपने आकर्षक डिजाइन, दमदार इंजन और मॉडर्न फीचर्स के कारण ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं. लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक SUV को खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि कौन-सी कार आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है.

फीचर्स में कौन आगे?

  • Citroen Basalt में आराम और टेक्नोलॉजी का अच्छा तालमेल देखने को मिलता है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आरामदायक सीट्स दी गई हैं. इसका बूट स्पेस भी काफी बड़ा है, जो फैमिली और लंबी जर्नी के लिए फायदेमंद साबित होता है. ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और रियर AC वेंट्स जैसी फीचर्स इसे एक आरामदायक SUV बनाती हैं. वहीं Kia Sonet फीचर्स के मामले में अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत SUVs में गिनी जाती है. इसमें प्रीमियम साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और कई स्मार्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स मिलते हैं. डेली यूज में ये फीचर्स Sonet को ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं. इसी वजह से फीचर्स के मामले में Kia Sonet थोड़ी आगे नजर आती है.

इंजन और ड्राइविंग

  • Citroen Basalt में पेट्रोल इंजन के दो विकल्प मिलते हैं. इसका इंजन स्मूद ड्राइव देता है और माइलेज भी अच्छा है. खास बात ये है कि इसका सस्पेंशन काफी सॉफ्ट है, जिससे खराब सड़कों पर भी सफर आरामदायक रहता है. Kia Sonet इंजन ऑप्शन्स के मामले में ज्यादा विकल्प देती है. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिलते हैं, साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी है. जो लोग ज्यादा पावर, बेहतर परफॉर्मेंस और अलग-अलग ड्राइविंग स्टाइल चाहते हैं, उनके लिए Sonet एक बेहतर विकल्प बन जाती है.

सेफ्टी में कौन ज्यादा मजबूत?

  • Citroen Basalt में 6 एयरबैग्स, स्टेबिलिटी कंट्रोल और जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे सुरक्षित बनाते हैं. वहीं Kia Sonet सेफ्टी के मामले में एक कदम आगे है. इसमें ADAS, 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो ड्राइविंग को और ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं.

कीमत और वैल्यू फॉर मनी

  • Citroen Basalt और Kia Sonet की कीमत लगभग एक जैसी है. Basalt उन लोगों के लिए सही है, जो अलग डिजाइन और आरामदायक ड्राइव चाहते हैं. वहीं Kia Sonet ज्यादा इंजन ऑप्शन्स, फीचर्स और सेफ्टी के कारण ज्यादा वैल्यू फॉर मनी SUV साबित होती है.

ये भी पढ़ें: Toyota Hilux ने क्रैश टेस्ट में मारी बाजी, ANCAP से मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, देखें सेफ्टी फीचर्स

Published at : 18 Dec 2025 04:49 PM (IST)
