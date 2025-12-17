Toyota Hilux को हमेशा से मजबूत और भरोसेमंद पिकअप ट्रक माना जाता है और अब इसने अपनी मजबूती को क्रैश टेस्ट में भी साबित कर दिया है. नई जनरेशन 2025 Toyota Hilux को ऑस्ट्रेलियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी ANCAP की तरफ से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. खास बात यह है कि यह रेटिंग Hilux के सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है. हालांकि यह रेटिंग भारत की Bharat NCAP से नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में टेस्ट होने पर भी Hilux अच्छा स्कोर हासिल कर सकती है.

यात्रियों और सड़क पर चलने वालों दोनों के लिए सुरक्षित

ANCAP की अलग-अलग सेफ्टी कैटेगरी में 2025 Toyota Hilux का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है. इन टेस्ट के नतीजों से साफ होता है कि यह पिकअप ट्रक सिर्फ अंदर बैठे यात्रियों को ही नहीं, बल्कि सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखती है. यही वजह है कि Hilux को सेफ्टी के मामले में एक भरोसेमंद वाहन माना जा रहा है.

Toyota Hilux के सेफ्टी फीचर्स

2025 Toyota Hilux में कई जरूरी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें ABS के साथ ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है. इसके अलावा रियरव्यू कैमरा और हिल ड्राइविंग से जुड़े फीचर्स भी दिए गए हैं, जो खराब रास्तों पर ड्राइव को आसान बनाते हैं. Hilux में Toyota Safety Sense नाम का ADAS पैकेज भी मिलता है, जिसमें टक्कर से पहले चेतावनी, ऑटो हाईबीम, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और पैनोरमिक व्यू कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हैं.

2025 Toyota Hilux में क्या है नया और खास

नई नाइंथ-जनरेशन Toyota Hilux को कंपनी की Tough and Agile डिजाइन सोच पर तैयार किया गया है. यह पहली बार है जब Hilux में इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है. अब ये सिर्फ डीजल नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक और माइल्ड-हाइब्रिड ऑप्शन में भी उपलब्ध होगी. इससे Hilux पहले से ज्यादा Modern और पर्यावरण के अनुकूल बन गई है.

Toyota Hilux का इलेक्ट्रिक वर्जन

Toyota Hilux का इलेक्ट्रिक वर्जन 59.2 kWh बैटरी के साथ आता है. इसमें ड्यूल मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है, जिससे यह करीब 193 bhp की पावर देती है. आगे और पीछे लगी मोटर से अच्छा टॉर्क मिलता है, जिससे यह भारी काम के लिए भी सक्षम रहती है. कंपनी के अनुसार, यह इलेक्ट्रिक Hilux एक बार चार्ज करने पर लगभग 240 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देती है. इसकी पेलोड क्षमता करीब 715 किलो और टोइंग क्षमता 1,600 किलो बताई गई है.

डीजल पसंद करने वालों के लिए भी ऑप्शन