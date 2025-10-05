फ्रेंच ऑटोमेकर Citroen ने अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV Aircross X को भारत में बेहद किफायती कीमत पर लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 8.2 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो कई हैचबैक कारों से भी सस्ती है. बावजूद इसके, यह SUV स्पेस, डिजाइन और फीचर्स के मामले में किसी प्रीमियम SUV से कम नहीं है. हाल ही में इस कार को Bharat NCAP (BNCAP) से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है, जिससे इसकी मजबूती और भरोसे पर मुहर लग गई है.

कैसा है डिजाइन और इंटीरियर

नई Citroen Aircross X का डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और मॉडर्न है. कंपनी ने इसमें नए बॉडी कलर, लेदरेट डैशबोर्ड फिनिश और री-डिज़ाइन्ड इंटीरियर थीम दी है, जिससे यह पहले से ज्यादा प्रीमियम लगती है.सबसे बड़ा बदलाव इसका 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें बेहतर इंटरफेस और स्मूथ रेस्पॉन्स देखने को मिलता है. इसके साथ ही अब इसमें 360-डिग्री कैमरा, CARA वॉइस असिस्टेंट और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.SUV में पुश-बटन स्टार्ट, कूल्ड सीट्स, एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, नए गियर लीवर डिजाइन और एयर-कंडीशन्ड सेंटर स्टोरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे इसका इंटीरियर और भी आरामदायक हो गया है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Citroen Aircross X के बेस वेरिएंट में 82 bhp का 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है, जो रोजमर्रा की सिटी ड्राइविंग के लिए बेहतर है. वहीं, इसके X Plus और X Max वेरिएंट्स में 110 hp वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो स्मूथ और पावरफुल परफॉर्मेंस देता है. यह इंजन टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ भी आता है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है.SUV की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है, जिससे इसमें केबिन स्पेस काफी बड़ा और फैमिली-फ्रेंडली है.

सेफ्टी – 5-स्टार रेटिंग

सेफ्टी के मामले में Citroen Aircross X ने शानदार प्रदर्शन किया है. इसे हाल ही में Bharat NCAP (BNCAP) क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इस SUV में हाई-स्ट्रेंथ स्टील फ्रेम, 6 एयरबैग्स, ABS with EBD, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.इसके मजबूत ब्रेकिंग सिस्टम और रिफाइंड सस्पेंशन सेटअप की वजह से यह कार सिटी और हाईवे दोनों जगह बेहतर ग्रिप और कंट्रोल देती है.

कीमत और वैरिएंट्स

Citroen Aircross X की शुरुआती कीमत 8.2 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि टॉप वेरिएंट Aircross X Max की कीमत करीब 13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. यह SUV 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में भी उपलब्ध है. इस प्राइस रेंज में यह Maruti Fronx, Tata Nexon और Hyundai Exter जैसी पॉपुलर गाड़ियों को सीधी टक्कर देती है. हालांकि इसमें कुछ हाई-एंड फीचर्स की कमी है, लेकिन कीमत, सेफ्टी और डिजाइन के लिहाज से यह SUV बेहद वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प साबित होती है.





अगर आप ऐसी SUV ढूंढ रहे हैं जो कीमत में किफायती हो, लेकिन फीचर्स और स्पेस में किसी बड़ी कार जैसी फील दे, तो Citroen Aircross X एक बेहतरीन विकल्प है. इसकी डिजाइन, कूल्ड सीट्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग इसे अपने सेगमेंट की सबसे स्मार्ट और प्रीमियम दिखने वाली SUV बनाती है.

