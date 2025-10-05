हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ 8.2 लाख रुपये में लॉन्च हुई Citroen Aircross X, जानें कैसे हैं फीचर्स?

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ 8.2 लाख रुपये में लॉन्च हुई Citroen Aircross X, जानें कैसे हैं फीचर्स?

सिर्फ 8.2 लाख में लॉन्च हुई Citroen Aircross X अब 5-स्टार BNCAP रेटिंग के साथ आती है. आइए इस गाड़ी के फीचर्स, इंजन और डिजाइन के बारे में जान लेते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 05 Oct 2025 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

फ्रेंच ऑटोमेकर Citroen ने अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV Aircross X को भारत में बेहद किफायती कीमत पर लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 8.2 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो कई हैचबैक कारों से भी सस्ती है. बावजूद इसके, यह SUV स्पेस, डिजाइन और फीचर्स के मामले में किसी प्रीमियम SUV से कम नहीं है. हाल ही में इस कार को Bharat NCAP (BNCAP) से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है, जिससे इसकी मजबूती और भरोसे पर मुहर लग गई है.

कैसा है डिजाइन और इंटीरियर

  • नई Citroen Aircross X का डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और मॉडर्न है. कंपनी ने इसमें नए बॉडी कलर, लेदरेट डैशबोर्ड फिनिश और री-डिज़ाइन्ड इंटीरियर थीम दी है, जिससे यह पहले से ज्यादा प्रीमियम लगती है.सबसे बड़ा बदलाव इसका 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें बेहतर इंटरफेस और स्मूथ रेस्पॉन्स देखने को मिलता है. इसके साथ ही अब इसमें 360-डिग्री कैमरा, CARA वॉइस असिस्टेंट और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.SUV में पुश-बटन स्टार्ट, कूल्ड सीट्स, एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, नए गियर लीवर डिजाइन और एयर-कंडीशन्ड सेंटर स्टोरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे इसका इंटीरियर और भी आरामदायक हो गया है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Citroen Aircross X के बेस वेरिएंट में 82 bhp का 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है, जो रोजमर्रा की सिटी ड्राइविंग के लिए बेहतर है. वहीं, इसके X Plus और X Max वेरिएंट्स में 110 hp वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो स्मूथ और पावरफुल परफॉर्मेंस देता है. यह इंजन टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ भी आता है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है.SUV की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है, जिससे इसमें केबिन स्पेस काफी बड़ा और फैमिली-फ्रेंडली है.

सेफ्टी – 5-स्टार रेटिंग

  • सेफ्टी के मामले में Citroen Aircross X ने शानदार प्रदर्शन किया है. इसे हाल ही में Bharat NCAP (BNCAP) क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इस SUV में हाई-स्ट्रेंथ स्टील फ्रेम, 6 एयरबैग्स, ABS with EBD, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.इसके मजबूत ब्रेकिंग सिस्टम और रिफाइंड सस्पेंशन सेटअप की वजह से यह कार सिटी और हाईवे दोनों जगह बेहतर ग्रिप और कंट्रोल देती है.

कीमत और वैरिएंट्स

  • Citroen Aircross X की शुरुआती कीमत 8.2 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि टॉप वेरिएंट Aircross X Max की कीमत करीब 13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. यह SUV 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में भी उपलब्ध है. इस प्राइस रेंज में यह Maruti Fronx, Tata Nexon और Hyundai Exter जैसी पॉपुलर गाड़ियों को सीधी टक्कर देती है. हालांकि इसमें कुछ हाई-एंड फीचर्स की कमी है, लेकिन कीमत, सेफ्टी और डिजाइन के लिहाज से यह SUV बेहद वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प साबित होती है.

  • अगर आप ऐसी SUV ढूंढ रहे हैं जो कीमत में किफायती हो, लेकिन फीचर्स और स्पेस में किसी बड़ी कार जैसी फील दे, तो Citroen Aircross X एक बेहतरीन विकल्प है. इसकी डिजाइन, कूल्ड सीट्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग इसे अपने सेगमेंट की सबसे स्मार्ट और प्रीमियम दिखने वाली SUV बनाती है.

ये भी पढ़ें:-

6 लाख भी नहीं रही Maruti Baleno की कीमत, GST कट के अलावा गाड़ी पर मिल रहा इतना डिस्काउंट

Published at : 05 Oct 2025 11:53 AM (IST)
Tags :
Citroen Auto News Bncap Rating Citroen Aircross 2025 Budget SUV India 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज सिंह चौहान, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
मध्य प्रदेश
जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन
जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज सिंह चौहान, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
मध्य प्रदेश
जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन
जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
ब्यूटी
स्किन एजिंग को बढ़ाने वाली ये आदतें, क्या आप भी कर रही हैं यही गलतियां?
स्किन एजिंग को बढ़ाने वाली ये आदतें, क्या आप भी कर रही हैं यही गलतियां?
ट्रैवल
Most Dangerous Areas In Kanpur: हद से ज्यादा बदनाम हैं कानपुर के ये इलाके, गलती से भी जाने की न करना भूल
हद से ज्यादा बदनाम हैं कानपुर के ये इलाके, गलती से भी जाने की न करना भूल
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget